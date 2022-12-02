Dizi
02 Aralık 2022 - 01:16

Netflix'in yeni dizisi beyninizi yakacak! İzlerken kafanız çok karışacak! 1899 konusu ve oyuncuları

Netflix yeni projeleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Yeni dizisi 1899 herkesin beynini yıkıyor. Yeni projesi adından sıkça söz ettirirken dizinin konusu ve oyuncuları da en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 1899 hakkında merak edilenler…

Dizi
02 Aralık 2022 - 01:16
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Netflix’in yeni dizisi beyninizi yakacak! İzlerken kafanız çok karışacak! 1899 konusu ve oyuncuları


Dünyada en çok takip edilen dizi film platformu Netfilix 1899 dizisiyle adından sıkça söz ettiriyor. 17 Kasım 2022 Perşembe günü platformda yer alan 1899 dizisi beyin yakan sahneleri ile merak konusu oldu. Gizem ve korku dolu diziyi izleyenler bağımlı olduğu. Dizinin konusu ve oyuncuları hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte 1899 hakkında merak edilenler…

NETFLİX 1899 DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Amerika'ya doğru yola çıkan Avrupalı göçmenlerin yolculuk sırasında başlarına gelen olaylar ekrana taşınıyor. 1899 dizisi Avrupa'nın farklı bölgelerinde yaşayan ve bir araya gelen büyük insan topluluklarını anlatıyor. Büyük umutlarla çıkılan yolculuk herkese farklı zorluklarla karşılıyor.



Kendilerine yeni bir sayfa açmak isteyen göçmenler okyanusta sürüklenen bir göçmen botuna denk gelir. Bu tesadüfi olay bir anda hayatlarını değiştirirken korkunç bir kabusun içerisine sürükler.

1899 konusu

1899 DİZİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Beyin yakan sahneleri ile adından söz ettiren 1899 dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekildedir:

Emily Beecham

Aneurin Bernard

Andreas Pietschmann

Miguel Bernardeau

Yann Gael

Mathilde Ollivier

Jonas Bloquet

Rosalie Craig

Jose Pimentao

Isabella Wel

Gabby Wong

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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