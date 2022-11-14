Netflix Kal film konusu nedir? Netflix'e bir proje daha geldi! Kal filmi oyuncu kadrosu

KAL FİLM OYUNCULARI

KAL FİLM KONUSU NEDİR?

KAL FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz'in başrollerinde yer alacağı Kal filmi geçtiğimiz akşan Netflix üzerinden yayınalndı. Kısa sürede sosyal medya üzerinden gündeme gelen Kal filmi, konusu ve oyuncuları sıkça araştırılmaya başlandı. Kal fil konusu nedir? Kal film oyuncuları kimlerdir?Dilan Çiçek Deniz Burak Deniz Ceyda Düvenci Berrak Tüzünataç Şükran Ovalı Ersin Arıcı Dolunay SoysertNetflix'te yayınlanan Kal filminin konusu kız arkadaş tarafından aniden terk edilen Semih'in başından geçenler anlatılırken umutsuzluğu ve gösterdiği çabalarda etrafından takdir görmektedir. Aşk hikayesi olarak karşımıza çıkan Kal dizisi yüzleşmelere de ev sahipliği yapmaktadır.Netflix platformunda yayınlanacak olan Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz'in yer aldığı Kal filmi 11 Kasım 2022 tarihinde platform üzerinden yayınlanarak izleyicileriyle buluştu.