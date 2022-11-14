Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz'in başrollerinde yer alacağı Kal filmi geçtiğimiz akşan Netflix üzerinden yayınalndı. Kısa sürede sosyal medya üzerinden gündeme gelen Kal filmi, konusu ve oyuncuları sıkça araştırılmaya başlandı. Kal fil konusu nedir? Kal film oyuncuları kimlerdir?
Film
14 Kasım 2022 - 22:28
Netflix Kal film konusu nedir? Netflix'e bir proje daha geldi! Kal filmi oyuncu kadrosu
Dijital platformların en sevileni Netflix içerikleri ile gündeme gelmeye devam ederken zengin yapımlarıyla izleyicilerin beğenisi toplamaya devam ediyor. Netflix Kal filmiyle beraber izleyici karşısına geçerken Kal film konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...
Film
14 Kasım 2022 - 22:28
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