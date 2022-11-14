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14 Kasım 2022 - 22:28

Netflix Kal film konusu nedir? Netflix'e bir proje daha geldi! Kal filmi oyuncu kadrosu

Dijital platformların en sevileni Netflix içerikleri ile gündeme gelmeye devam ederken zengin yapımlarıyla izleyicilerin beğenisi toplamaya devam ediyor. Netflix Kal filmiyle beraber izleyici karşısına geçerken Kal film konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...

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14 Kasım 2022 - 22:28
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Netflix Kal film konusu nedir? Netflix'e bir proje daha geldi! Kal filmi oyuncu kadrosu
Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz'in başrollerinde yer alacağı Kal filmi geçtiğimiz akşan Netflix üzerinden yayınalndı. Kısa sürede sosyal medya üzerinden gündeme gelen Kal filmi, konusu ve oyuncuları sıkça araştırılmaya başlandı. Kal fil konusu nedir? Kal film oyuncuları kimlerdir?

KAL FİLM OYUNCULARI

Dilan Çiçek Deniz

Burak Deniz

Ceyda Düvenci

Berrak Tüzünataç

Şükran Ovalı

Ersin Arıcı

Dolunay Soysert

Kal film konusu

KAL FİLM KONUSU NEDİR?

Netflix'te yayınlanan Kal filminin konusu kız arkadaş tarafından aniden terk edilen Semih'in başından geçenler anlatılırken umutsuzluğu ve gösterdiği çabalarda etrafından takdir görmektedir. Aşk hikayesi olarak karşımıza çıkan Kal dizisi yüzleşmelere de ev sahipliği yapmaktadır.

KAL FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix platformunda yayınlanacak olan Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz'in yer aldığı Kal filmi 11 Kasım 2022 tarihinde platform üzerinden yayınlanarak izleyicileriyle buluştu. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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