TEKNOLOJİ
25 Mayıs 2023 - 14:17

Netflix kullancıları dikkat! Eğer bunu yapıyorsanız çok pişman olacaksınız! Para ödemek zorunda kalabilirsiniz

O platformda bir dönem daha sona ermiştir. Dikkat etmeniz gerekmektedir. Hangi platformda o dönem sona ermektedir? Tüm detaylar haberimizde.

TEKNOLOJİ
25 Mayıs 2023 - 14:17
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Netflix kullancıları dikkat! Eğer bunu yapıyorsanız çok pişman olacaksınız! Para ödemek zorunda kalabilirsiniz


Netflix'te bir dönem daha sona ermiş bulunmaktadır. Şifre paylaşmadan önce defalarca düşünmeniz gerekmektedir. Netflix'te yeni dönem nedir? Merak edilen detaylar haberimizde.

O PLATFORMDA ŞİFRE PAYLAŞMA DEVRİ BİTTİ!

İsveç merkezli olan dizi-film platformu Netflix'te yeni dönem başlamaktadır. Şifrenizi paylaşırken defalarca düşünmeniz gerekmektedir. Paylaşımı engelleyerek diğer kullanıcıları yeni aboneliğe yönlendirmeyi tasarlayan İsveç merkezli şirket, bu sorunu ele almaya başlayacaktır.Netflix



Türkiye de dahil dünyanın dört bir yanında popüler olan dizi-film platformu Netflix, milyonlarca kullanıcıyı buluşturmaktadır. Bu yıl itibari ile şifre paylaşımını engelleyeceği duyurusunda bulundu.

Netflix; ABD, İngiltere, Avustralya, Singapur, Meksika, Brezilya ve 103 ülke dahil kullanıcılarına mail yolu ile bildirmiştir. Şifre paylaşımı engelleneceğini bildirmiştir. Şifre paylaşımında bulunan kişiler için hesapların sadece ev halkının kullanacağını belirtti. Eğer ev halkı dışında biri ile şifre paylaşımını sürdürmek istiyorsanız ek bir ödeme yapmanız yeterli olacaktır. Şifrenizi ev dışında biri ile paylaşmanız halinde platform tarafından engelleneceksiniz.

EDİTÖR
Aynur Güllü
Aynur Güllü
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ