MEDYA
08 Kasım 2022 - 18:59

Netflix Monster Jeffrey Dahmer dizisi için kararını verdi!

Netflix'in rekor kıran dizisi Monster: The Jeffrey Dahmer Story için kararını verdi. Karar, dizinin hayranlarını sevindirdi.

MEDYA
08 Kasım 2022 - 18:59
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Netflix Monster Jeffrey Dahmer dizisi için kararını verdi!


Netflix platformunda yayınlanan Monster: The Jeffrey Dahmer Story tüm dünyada büyük bir popülerliğe kavuştu. Yayın tarihinin üzerinden uzun süre geçmesine rağmen hala platformun en fazla izlenen yapımları arasında yer alıyor. İlk sezonuyla büyük ilgi uyandıran diziye dair yeni bir gelişme yaşandı.

Dahmer’ın hikayesi devam edecek!

Dünyanın en azılı seri katillerinden biri olan Jeffrey Dahmer’ın hayatı ve işlediği cinayetler, Monster: The Jeffrey Dahmer Story dizisinde anlatılmıştı. Netflix’te yayınlanır yayınlanmaz büyük bir ilgiyle karşılaşan yapımın hemen ardından bir de Jeffrey Dahmer’ın gerçek ses kayıtlarının yer aldığı bir belgesel de yayınlandı.



1978 – 1991 yılları arasında 17 erkeği uyuşturucu madde ile öldüren, ardından vücutlarını parçalara ayırarak evinde saklayan ve iç organlarını yiyen Milwaukee Canavarı Dahmer’ın hikayesi oldukça dikkat çekti. Yıllar önce yaşanan olayın yeniden izleyiciye aktarılmasıyla bir insanın dış görünüşünden bağımsız olarak nasıl bu kadar vahşi, farklı fanteziler ve sapkınlıklar içerisinde olabileceği görülmüş oldu.

Dünya çapında ses getiren dizi için Netflix tarafından yeni bir açıklama yaptı. Monster: The Jeffrey Dahmer Story dizisinin ikinci ve üçüncü sezonlarının onaylandığı belirtildi.

dahmer

Antoloji olarak devam edecek

Edinilen bilgilere göre, Monster’ın ikinci ve üçüncü sezonları antoloji olarak devam edecek. 2 sezon için daha anlaşma sağlanırken son bölümde Jeffrey Dahmer’ın ölmüş olması akılları karıştırdı.

Monster dizisinin antoloji olarak devam etmesiyle dizideki diğer karakterlerin hayatlarının ele alınacağı tahmin ediliyor. Dahmer’ın kurbanlarının ya da aile bireylerinin hayatı ikinci ve üçüncü sezonun konusu olabilir.

Dizide Jeffrey Dahmer’ı canlandıran Evan Peters’ın ise yeni sezonlarda yer alıp almayacağı henüz bilinmiyor. Ünlü oyuncu, dizinin çekimleri sırasında psikolojik destek aldığını ve artık daha normal rollerde yer almak istediğini söylemişti.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
7 Kasım 2022 reyting sonuçları açıklandı! Zirvedeki isim belli oldu! Haftalardır zirvede yerini koruyor
7 Kasım 2022 reyting sonuçları açıklandı! Zirvedeki isim belli oldu! Haftalardır zirvede yerini koruyor
Neler Oluyor Hayatta programında sunucu krizi yaşandı! Nur Tuğba Namlı gitti yeni isim geldi!
Neler Oluyor Hayatta programında sunucu krizi yaşandı! Nur Tuğba Namlı gitti yeni isim geldi!
Yargı Eren komiser öldü mü, kim öldü? Uğur Aslan diziden ayrıldı mı?
Yargı Eren komiser öldü mü, kim öldü? Uğur Aslan diziden ayrıldı mı?
Yalı Çapkını'nın yalısı meğer onlara aitmiş! Dizinin tüm geliri oraya gidiyor
Yalı Çapkını'nın yalısı meğer onlara aitmiş! Dizinin tüm geliri oraya gidiyor
Bir zamanların efsane dizisi yeniden ekranlara dönüyor! Arka Sıradakiler dizisinin sevilen oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi
Bir zamanların efsane dizisi yeniden ekranlara dönüyor! Arka Sıradakiler dizisinin sevilen oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi
Kısmetse Olur'un yeni evi görücüye çıktı! Yeni sezon aşkları bu evde yaşanacak,
Kısmetse Olur'un yeni evi görücüye çıktı! Yeni sezon aşkları bu evde yaşanacak,
Son Haberler
Vakıfbank kartı olanlar! Bankanız alışverişinizin 150 TL'sini iade ediyor
Vakıfbank kartı olanlar! Bankanız alışverişinizin 150 TL'sini iade...
Emekli maaşlarına Bakanlık müdahalesi! Ocak 2023 en düşük emekli maaşı belli oldu
Emekli maaşlarına Bakanlık müdahalesi! Ocak 2023 en düşük emekli...
Bülent Ersoy'dan şaşırtan hareket! Cami müezzinini evine davet edip...
Bülent Ersoy'dan şaşırtan hareket! Cami müezzinini evine davet edip...
10 Kasım'da Anıtkabir kaça kadar açık? 10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri 2022
10 Kasım'da Anıtkabir kaça kadar açık? 10 Kasım Anıtkabir ziyaret...
Cihan Kolivar kimdir, neden gözaltına alındı, ne dedi?
Cihan Kolivar kimdir, neden gözaltına alındı, ne dedi?
Ücretsiz izin kullanan herkesi ilgilendiriyor! İşten atılabilir, kıdem tazminatınızdan olabilirsiniz
Ücretsiz izin kullanan herkesi ilgilendiriyor! İşten atılabilir, kıdem...
Sizlerin EYT'yi beklemesine gerek yok! SGK duyurdu, gruptakilere 50 yaş öncesi erken emeklilik!
Sizlerin EYT'yi beklemesine gerek yok! SGK duyurdu, gruptakilere 50 yaş...
Seda Sayan için bir gecede terk etti! Çağlar Ökten'in eski sevgilisini gören resmen büyülendi
Seda Sayan için bir gecede terk etti! Çağlar Ökten'in eski sevgilisini...
Elinde altını olanlara son uyarı: Uzmanı açıkladı, bu tarihte rekor yapacak
Elinde altını olanlara son uyarı: Uzmanı açıkladı, bu tarihte rekor...
7 Kasım 2022 reyting sonuçları açıklandı! Zirvedeki isim belli oldu! Haftalardır zirvede yerini koruyor
7 Kasım 2022 reyting sonuçları açıklandı! Zirvedeki isim belli oldu!...
Hadise'nin güzellik sırrı ağızları açık bıraktı! Güzellik için 10 gün boyunca...
Hadise'nin güzellik sırrı ağızları açık bıraktı! Güzellik için...
Disney Plus reklamlı abonelik paketi hazırlıkları tamamlandı! Disney Plus reklamlı abonelik paketi Aralık ayında kullanıma sunuluyor
Disney Plus reklamlı abonelik paketi hazırlıkları tamamlandı! Disney...
Evde bakım maaşı ne kadar, kimler alabilir? Evde bakım parası başvuru şartları nelerdir? Evde bakım parası başvuru sorgulama ekranı
Evde bakım maaşı ne kadar, kimler alabilir? Evde bakım parası başvuru...
Sıla Türkoğlu'nun Instagram'da yüzü gülmüyor! 1 milyon takipçisi olan oyuncu ne yaparsa yapsın cevap alamadı
Sıla Türkoğlu'nun Instagram'da yüzü gülmüyor! 1 milyon takipçisi...
10 Kasım resmi tatil mi?10 Kasım'da okullar tatil mi, yarım gün mü 2022?
10 Kasım resmi tatil mi?10 Kasım'da okullar tatil mi, yarım gün mü...