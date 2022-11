Netflix Monster Jeffrey Dahmer dizisi için kararını verdi!

Dahmer’ın hikayesi devam edecek!







Antoloji olarak devam edecek

Netflix platformunda yayınlanan Monster: The Jeffrey Dahmer Story tüm dünyada büyük bir popülerliğe kavuştu. Yayın tarihinin üzerinden uzun süre geçmesine rağmen hala platformun en fazla izlenen yapımları arasında yer alıyor. İlk sezonuyla büyük ilgi uyandıran diziye dair yeni bir gelişme yaşandı.Dünyanın en azılı seri katillerinden biri olan Jeffrey Dahmer’ın hayatı ve işlediği cinayetler, Monster: The Jeffrey Dahmer Story dizisinde anlatılmıştı. Netflix’te yayınlanır yayınlanmaz büyük bir ilgiyle karşılaşan yapımın hemen ardından bir de Jeffrey Dahmer’ın gerçek ses kayıtlarının yer aldığı bir belgesel de yayınlandı.1978 – 1991 yılları arasında 17 erkeği uyuşturucu madde ile öldüren, ardından vücutlarını parçalara ayırarak evinde saklayan ve iç organlarını yiyen Milwaukee Canavarı Dahmer’ın hikayesi oldukça dikkat çekti. Yıllar önce yaşanan olayın yeniden izleyiciye aktarılmasıyla bir insanın dış görünüşünden bağımsız olarak nasıl bu kadar vahşi, farklı fanteziler ve sapkınlıklar içerisinde olabileceği görülmüş oldu. Dünya çapında ses getiren dizi için Netflix tarafından yeni bir açıklama yaptı. Monster: The Jeffrey Dahmer Story dizisinin ikinci ve üçüncü sezonlarının onaylandığı belirtildi.Edinilen bilgilere göre, Monster’ın ikinci ve üçüncü sezonları antoloji olarak devam edecek. 2 sezon için daha anlaşma sağlanırken son bölümde Jeffrey Dahmer’ın ölmüş olması akılları karıştırdı. Monster dizisinin antoloji olarak devam etmesiyle dizideki diğer karakterlerin hayatlarının ele alınacağı tahmin ediliyor. Dahmer’ın kurbanlarının ya da aile bireylerinin hayatı ikinci ve üçüncü sezonun konusu olabilir. Dizide Jeffrey Dahmer’ı canlandıran Evan Peters’ın ise yeni sezonlarda yer alıp almayacağı henüz bilinmiyor. Ünlü oyuncu, dizinin çekimleri sırasında psikolojik destek aldığını ve artık daha normal rollerde yer almak istediğini söylemişti.