Netflix şifre paylaşımını bitirecek!













Netflix, şifre paylaşımına yönelik uzun zamandır beklenen önlemlerini önümüzdeki aylarda ABD'ye getirmeyi planlıyor.Plan, hesaplarını evlerinin dışındaki kişilerle paylaşmak isteyen üyelerin ekstra bir ücretle karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor. Abone sayısını artırmayı amaçlayan hareket, bazı ülkelerde denendi ancak henüz İngiltere ve ABD'de uygulanmadı. Açıklamai, şirketin 25 yıl önce başlattığı DVD kiralama hizmetini kapatacağını duyurmasıyla geldi.Netflix, rekabet kızıştıkça, hane halkı artan maliyetlerle boğuştukça ve en büyük pazarlarından bazılarında analistlerin doyma noktası olarak gördüğü noktaya ulaştıkça keskin bir şekilde yavaşlayan büyümeyi yeniden ateşlemenin yollarını arıyor. Netflix, 2022'nin ilk altı ayında bir milyondan fazla abone kaybetti.Asya'daki abone kazanımlarının da yardımıyla yılın ilerleyen zamanlarında bu kayıpları fazlasıyla telafi etse de, düşüş firmayı değişiklik yapmak için tetikledi. NETFLİX 30'DAN FAZLA ÜLKEDE FİYATI DÜŞÜRDÜ Şirket, geçen yıl reklamlarla daha ucuz bir akış seçeneği sundu ve daha fazla insanı hizmetine kaydolmaya ikna etmek amacıyla Mart ayına kadar116 ülkede fiyatları düşürdü.