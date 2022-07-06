TEKNOLOJİ
06 Temmuz 2022 - 15:24

Netflix şifre paylaşmak yasak mı? Netflix şifre paylaşımı hesap kapanıyor mu?

Netflix şifre paylaşımı konusunda internette sık sık araştırma yapılmaktadır. Kullanıcılar Netflix hesaplarının şifrelerini başkalarıyla paylaşmanın yasak olup olmadığını merak etmektedir. Peki Netflix hesabının şifresini paylaşmak yasak mı? İşte yanıtı…

TEKNOLOJİ
06 Temmuz 2022 - 15:24
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Netflix şifre paylaşmak yasak mı? Netflix şifre paylaşımı hesap kapanıyor mu?


Dünya genelinde 200 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Netflix, şifre paylaşımı konusunda sık sık gündeme gelmektedir. Kullanıcılar artan üyelik ücretleriyle birlikte, maliyeti azaltmak için çevresindeki kişilerle hesaplarının şifrelerini paylaşmaktadır. Bu durumdan memnun olmayan platform, şifre paylaşımının suç olduğunu değerlendiriyor. Peki, Netflix hesabının şifresini paylaşmak suç mu?

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Konuyla ilgili olarak 2026 yılında görülen bir dava örnek gösterilmektedir. Şifre paylaşımı konusuyla alakalı olarak örnek gösterilen olay, ABD Dokuzuncu Temyiz Mahkemesi’nde görüldü. Dava konusuna göre; iş sözleşmesi fesih edilen bir kişi, eski işvereninin bilgisayarındaki verilere erişmek için hala o iş yerinde çalışan bir arkadaşının hesap bilgilerini kullanmadı. Dava kapsamında yapılan incelemelerde, hala iş yerinde çalışmaya devam eden arkadaşının hesap bilgilerini kullanarak eski patronunun bilgilerini ele geçiren kişinin Bilgisayar Sahtekarlığı ve Kötüye Kullanımı Yasasını (CFAA) ihlal ettiğini değerlendirdi. Mahkeme, bu davranışı ile çalışanın yetkisiz hareket ettiğini ve suç işlediğini belirledi. İşten çıkarılan arkadaşının kendi bilgilerini kullanmasına izin veren çalışanın ise şifre paylaşımı yapmasının da federal bir suç olduğuna karar verildi. 

Davayı gören Dokuzuncu Temyiz Mahkemesi, benzer durumlarda şifre paylaşımının suç olarak ele alınmadan önce, gerçekleri ve bağlamı değerlendirerek CFAA’nın ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla durumun ayrı ayrı incelenmesi gerektiğine karar verdi. 

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Netflix şifre paylaşımı suç mu?

2016 yılında görülen bu olaya gönderme yapılarak, Netflix hesabının şifresinin başkalarıyla paylaşılması da federal bir suç olarak değerlendiriliyor. Bu bakımdan ABD’de Netflix şifresini paylaşan kişilerin federal bir suç işlediği kabul edilebilmektedir. Bu zamana kadar şifre paylaşımı nedeniyle hiçbir Netflix kullanıcısı hakkında adli işlem yapılmasa da bu durum değişebilmektedir.

Platform kullanıcılarının şifre paylaşımına kesinlikle karşı çıkmaktadır. Netflix Kullanım Koşullarında, kullanıcıların hesap bilgilerini paylaşmamaları ve şifre paylaşımı durumunda ortaya çıkacak durumlardan sorumlu olacağı belirtilmektedir. Hesap bilgilerinin paylaşımı nedeniyle ortaya çıkabilecek sıkıntılardan kaynaklı olarak Netflix, kullanıcının hesabını askıya alabilir ya da kapatabilir. 

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Kısaca Netflix hesap bilgilerini paylaşmak suçtur ve böyle bir durumda Netflix kullanıcının hesabını kapatma yetkisine sahiptir. Nisan 2022’de Netflix’in paylaştığı Hissedar Mektubuna göre kullanıcılar, şifrelerini aynı evin içinde yaşayan kişilerle paylaşabilmektedir. Sorun olan kısım tek bir hesabın birçok farklı evde kullanılmasıdır. Farklı konumlardan aynı hesaba giriş yapılması durumunda Netflix, şifre paylaşımını engellemektedir. 

Netflix kullanıcılarının hesap şifrelerini başkalarıyla paylaşmaları yaptırım ile sınırlandırılmamıştır. Kişilerin hesap bilgilerini paylaşmaları tamamen ahlaki bir duruma göre şekillenmektedir. Üyelik ücretlerinin artmasıyla birlikte hesap şifrelerini başkalarıyla paylaşan kişilerin sayısı da artış göstermektedir. Netflix hesabını başkalarıyla paylaştığı ortaya çıkan kişinin hesabı askıya alınır ya da hesabı kapatılır. Bunun dışında şu anda herhangi bir yaptırım yapılmamaktadır.

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
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