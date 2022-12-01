Netflix'te Atatürk'ün yasak koyduğu film izlenme rekoru zirvesini 'Çarşamba'a bıraktı

Dümyanın en çok abonesine sahip dizi ve film platformlarının başında gelen Netflix, Alman yazar Erich Maria Remarque'ın ölümsüz eserlerinden birisi olan 'Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok' isimli filmini 28 Ekim tarihinde vizyona soktu. Atatürk'ün "Türk halkına izletilmesin" dediği filmin yayına girdikten hemen sonra manşetlere yükseldiği görüldü.
92 yıl aradan sonra ikinci kez film olarak yeniden uyarlanan ve 28 Ekim tarihinde dünyanın en çok abonesine sahip dizi ve film platformu Netflix'te yayınlanan 'Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok' yayınlandığı günden bu güne kadar en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı. Bu filmin ardından Amerikalı yönetmen Tim Burton'un imzasını taşıyan ‘Çarşamba’ adlı dizi ise tüm izlenme rekorlarını alt üst etti.