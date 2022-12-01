MEDYA
01 Aralık 2022 - 12:02

Netflix'te Atatürk'ün yasak koyduğu film izlenme rekoru zirvesini 'Çarşamba'a bıraktı

ABD merkezli platform Netflix'in yeni dizisi, Atatürk'ün "Türk halkına izletilmesin" ifadelerini kullanarak yasak getirdiği filmi 28 Ekim'de yayınlayarak dikkatleri üzerine çekti ve izlenme rekorları kırdı.

MEDYA
01 Aralık 2022 - 12:02
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Netflix'te Atatürk'ün yasak koyduğu film izlenme rekoru zirvesini 'Çarşamba'a bıraktı


Dümyanın en çok abonesine sahip dizi ve film platformlarının başında gelen Netflix, Alman yazar Erich Maria Remarque'ın ölümsüz eserlerinden birisi olan 'Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok' isimli filmini 28 Ekim tarihinde vizyona soktu. Atatürk'ün "Türk halkına izletilmesin" dediği filmin yayına girdikten hemen sonra manşetlere yükseldiği görüldü.

Netflix'te Atatürk'ün yasak koyduğu film izlenme rekorundaki zirvesini 'Çarşamba'a bıraktı



92 yıl aradan sonra ikinci kez film olarak yeniden uyarlanan ve 28 Ekim tarihinde dünyanın en çok abonesine sahip dizi ve film platformu Netflix'te yayınlanan 'Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok' yayınlandığı günden bu güne kadar en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı. Bu filmin ardından Amerikalı yönetmen Tim Burton'un imzasını taşıyan ‘Çarşamba’ adlı dizi ise tüm izlenme rekorlarını alt üst etti.

STRANGER THİNGS'İ GERİDE BIRAKTI!

Çarşamba

Dizi, ilk haftasında 341 milyon izlenme saatini aşarak 335 milyon saat izlenme rekoru kıran Stranger Things'in 4. sezonunu da geride bırakmış oldu. Tim Burton'ın Addams ailesinin garip kızı hakkında daha önce sinemalara uyarlanan yeni dizisi Çarşamba, yayınlanmaya başladığı ilk hafta izlenme rekorları kırdı.

Sekiz bölümlük ilk sezonuyla 23 Kasım'da çıkış yapan dizi, 341 milyon saat izlenme ile dünya çapında en çok izlenen diziler listesinde zirvede yer aldı. Çarşamba küresel alandaki listede en çok izlenen dizi olarak yer almasının yanı sıra Netflix'in faaliyet gösterdiği 93 ülkenin 83'ünde bu hafta en çok izlenen dizi oldu.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
O dizi reytinglere yenildi final yapıyor! Seveni çoktu: Şok etkisi yarattı
O dizi reytinglere yenildi final yapıyor! Seveni çoktu: Şok etkisi yarattı
'Bu şehir yıprattı aga!': Behzat Ç yepyeni kadrosuyla o tarihte geri dönüyor!
'Bu şehir yıprattı aga!': Behzat Ç yepyeni kadrosuyla o tarihte geri dönüyor!
Netflix’te zirve değişiyor! Haftanın en sevilen dizileri açıklandı! Kraliyet ailesine yakışan bir zirve oldu
Netflix’te zirve değişiyor! Haftanın en sevilen dizileri açıklandı! Kraliyet ailesine yakışan bir zirve oldu
Yasak Elma dizisine hemşire sahnesi damga vurdu! Sosyal medyada tepki çeken sahne sonrası diziye özür dileyin çağrısı yapıldı
Yasak Elma dizisine hemşire sahnesi damga vurdu! Sosyal medyada tepki çeken sahne sonrası diziye özür dileyin çağrısı yapıldı
TRT'nin sevilen dizisi reytinglerde tutunamadı! Final kararı kaçınılmaz oldu
TRT'nin sevilen dizisi reytinglerde tutunamadı! Final kararı kaçınılmaz oldu
Gönül Dağı'ndan ayrılan ismin yeni projesi belli oldu! Meğerse bu rol için Gönül Dağı'ndan vazgeçmiş
Gönül Dağı'ndan ayrılan ismin yeni projesi belli oldu! Meğerse bu rol için Gönül Dağı'ndan vazgeçmiş
Son Haberler
Asgari ücret ve EYT'de son dakika! AK Parti'li Kurtulmuş canlı yayında açıkladı: Vatandaş 'İyi oldu' diyecek!
Asgari ücret ve EYT'de son dakika! AK Parti'li Kurtulmuş canlı yayında...
Gizem Karaca’nın minili pozları ortalığı yıktı geçti! Dekolteli paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
Gizem Karaca’nın minili pozları ortalığı yıktı geçti! Dekolteli...
Twitter'dan Apple’a demediğini bırakmayan Elon Musk'dan geri vites! Musk ve Cook, Apple Park'ı gezdi..
Twitter'dan Apple’a demediğini bırakmayan Elon Musk'dan geri vites!...
FIFA'dan dengeleri alt üst edecek karar! Maçlar artık berabere bitmeyecek..
FIFA'dan dengeleri alt üst edecek karar! Maçlar artık berabere bitmeyecek..
Gelinim Mutfakta'nın enfes tarifi Isparta usulü Tatar mantısı! İzleyenlerin ekran karşısında ağzının suyunu akıtan o tarif!
Gelinim Mutfakta'nın enfes tarifi Isparta usulü Tatar mantısı! İzleyenlerin...
Armağan Çağlayan'dan bu kez hayranlarını sevindiren haber var! 'Müjde' diyerek duyurdu..
Armağan Çağlayan'dan bu kez hayranlarını sevindiren haber var! 'Müjde'...
Zorunlu kış lastiğine geçmeyenler dikkat! Bugünden itibaren başladı! Cezası 1.152 lira
Zorunlu kış lastiğine geçmeyenler dikkat! Bugünden itibaren başladı!...
Puf puf olan pankek tarifi geldi! 2 kişilik az malzemeli pankek tarifi
Puf puf olan pankek tarifi geldi! 2 kişilik az malzemeli pankek tarifi...
O hastalığın ilacı bulundu! Ama ilaç şirketleri vermiyor! Bir çok kişinin hayatı bu ilaca bağlı
O hastalığın ilacı bulundu! Ama ilaç şirketleri vermiyor! Bir çok...
Herkes onu istiyor ama istenen rakam dudak uçuklatıyor
Herkes onu istiyor ama istenen rakam dudak uçuklatıyor
Bruno Fernandes'e Real Madrid Kancası
Bruno Fernandes'e Real Madrid Kancası
O dünyanın en iyi orta saha oyuncusu
O dünyanın en iyi orta saha oyuncusu
Yıldız orta sahanın transferi devre arasında bitebilir
Yıldız orta sahanın transferi devre arasında bitebilir
Donald Trump: O bir deli ve beni asla alt edemez
Donald Trump: O bir deli ve beni asla alt edemez
Soğuk kış günlerinin şifa deposuyla bağışıklığınızı güçlendirin! Bir bardak zencefil çayıyla tüm hastalıklardan korunun
Soğuk kış günlerinin şifa deposuyla bağışıklığınızı güçlendirin!...