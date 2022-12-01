Netflix'te Atatürk'ün yasak koyduğu film izlenme rekoru zirvesini 'Çarşamba'a bıraktı













STRANGER THİNGS'İ GERİDE BIRAKTI!





Dümyanın en çok abonesine sahip dizi ve film platformlarının başında gelen Netflix, Alman yazar Erich Maria Remarque'ın ölümsüz eserlerinden birisi olan 'Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok' isimli filmini 28 Ekim tarihinde vizyona soktu. Atatürk'ün "Türk halkına izletilmesin" dediği filmin yayına girdikten hemen sonra manşetlere yükseldiği görüldü.92 yıl aradan sonra ikinci kez film olarak yeniden uyarlanan ve 28 Ekim tarihinde dünyanın en çok abonesine sahip dizi ve film platformu Netflix'te yayınlanan 'Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok' yayınlandığı günden bu güne kadar en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı. Bu filmin ardından Amerikalı yönetmen Tim Burton'un imzasını taşıyan ‘Çarşamba’ adlı dizi ise tüm izlenme rekorlarını alt üst etti.Dizi, ilk haftasında 341 milyon izlenme saatini aşarak 335 milyon saat izlenme rekoru kıran Stranger Things'in 4. sezonunu da geride bırakmış oldu. Tim Burton'ın Addams ailesinin garip kızı hakkında daha önce sinemalara uyarlanan yeni dizisi Çarşamba, yayınlanmaya başladığı ilk hafta izlenme rekorları kırdı. Sekiz bölümlük ilk sezonuyla 23 Kasım'da çıkış yapan dizi, 341 milyon saat izlenme ile dünya çapında en çok izlenen diziler listesinde zirvede yer aldı. Çarşamba küresel alandaki listede en çok izlenen dizi olarak yer almasının yanı sıra Netflix'in faaliyet gösterdiği 93 ülkenin 83'ünde bu hafta en çok izlenen dizi oldu.