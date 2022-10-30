Netflix'te keşfetmeniz gereken bir özellik daha! Hemen hesabınızı kontrol edin













NETFLİX'TE OYUN NASIL OYNANIR?

Türkiye'de çok sayıda kullanıcıya sahip online film platformu Netflix, dizi ve filmleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Milyonlarca kullanıcısı olan bir platformda keşfedilmesi gereken bir özelliğin daha olduğu görülüyor.Türkiye'nin ve dünyanın en popüler dizi, film ve belgesel izleme platformu Netflix'e bir özellik daha eklendi. Milyonlarca kullanıcısı olan platformlarda bile oyun oynayabilirsiniz.Dizi ve film izleme platformu olan Netflix, oyun özellikleriyle kullanıcılara harika eğlence seçenekleri sunuyor. Dijital yayın platformları, son yıllarda kullanıcılara oyun işlevselliği sağladı. Platformdaki oyunlara ücretsiz erişim sağlanıyor.Netflix'in ana sayfasını açın, birkaç satır aşağı kaydırın ve N Games başlığını göreceksiniz. Burada tıklayıp farklı oyunların keyfini çıkarabilirsiniz. Bir oyunu yüklemek için tıkladığınızda, Netflix oturum açma bilginizle oturum açmanız gerekir. Tüm oyun ilerlemesi hesabınıza kaydedilir. Böylece oyununuza daha sonrasında kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.