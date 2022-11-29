Netflix’te zirve değişiyor! Haftanın en sevilen dizileri açıklandı! Kraliyet ailesine yakışan bir zirve oldu







NETFLİX DE BU HAFTA EN ÇOK HANGİ DİZİLER İZLENDİ?







Her hafta birbirinden güzel diziler platforma eklenirken en çok izlenenler diziler de merak ediliyor. 14 Kasım-20 Kasım tarihleri arasında platformda en çok izlenen dizilerin hangileri olduğu belli oldu. Birçok kişinin merakla beklediği liste açıklandı. İşte 14-20 Kasım Netflix listesi…Listenin zirvesinde tam da Kraliyet ailesine yakışan bir isim yer alıyor. The Crown’un 5. sezonu zirvenin en üst sırasında yer alıyor. İki haftadır zirvedeki yerini koruyan dizi 84.310.000 izlenme oranına ulaştı.Listenin 2 numarası ise 1899 dizisinin 1. sezonu oldu. Bir haftadır listede yer alan dizi 79.270.000 izlenme oranına ulaştı. 3 sırada ise Manifest dizisinin 4.sezonu yer alıyor. 3 haftadır listede yer alan Manifest,35.730.000 izlenme oranına ulaştı.