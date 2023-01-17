Netflix, Türkiye'de abonelik ücretlerine zam yaptı!













NETFLİX TÜRKİYE ÜYELİK ÜCRETLERİ ZAMLANDI

NETFLİX 2023 ÜYELİK ÜCRETLERİ

"YENİ ZAMLI ÜCRETLER KADEMELİ YANSITILACAK"

NETFLİX ABONELİĞİMİ NASIL İPTAL EDERİM?

Son yılların en popüler dizi ve film izleme platformlarının başında yer alan Netflix, uzun süredir Türkiye pazarında yer alıyor. Platform, bu süreç içerisinde iyi oranda bir izleyici kitlesi topladı ve dünya çapında Disney+ ve Amazon Prime gibi rakip hizmetlerle rekabet etmeye devam ediyor. Ekonomik krizden etkilenmiş olsa gerek son olarak Netflix Türkiye'nin abonelik ücretlerini artırdığı ortaya çıktı.2022 yılını iki fiyat artışıyla kapatan Netflix Türkiye, 2023 yılı geldiğinde abonelik fiyatlarını daha da artırdığını açıkladı. Elbette bu zam kararı sadece Netflix için geçerli değil. Bunun nedeni, Disney+'ın geçen ay abonelik ücretlerini artırdığını duyurmasıdır.Platform üyelik ücretleri yaklaşık yüzde 40 oranında arttı. Bu kapsamda Netflix ödemeleri geçen yıla oranla 3 kat artmış oldu. 44 lira 99 kuruş olarak fiyatlandırılan Netflix'in standart abonelik türü şimdi 63 lira 99 kuruş olarak fiyatlandırılıyor. 63 lira 99 kuruş olan standart tarife 97 lira 99 kuruşa yükseltildi. Ultra HD görüntü kalitesiyle birlikte sunulan ve 93 lira 99 kuruş olan 4 kişilik özel paketin fiyatı da yeni zam ile birlikte 130 lira 99 kuruş olarak belirlendi.Artışla ilgili şirketten yapılan açıklamada, "Yeni oranlar yeni üyeler için geçerli olacak ve bu değişiklik mevcut tüm üyelere aşamalı olarak uygulanacaktır. 30 gün önce e-posta ile bilgilendirileceksiniz." denildi. 11 yıl aradan sonra ilk düşüşünü yaşayan, Nisan-Temmuz 2022 arasında yaklaşık 1 milyon abone kaybeden Netflix'in de bu zamlar ile birlikte yeniden abone kaybetmesi bekleniyor.Netflix aboneliğinizi iptal etmek birkaç adım gerektirir. Hesabınızı bilgisayarınızdan kapatmak için sağ üst köşeye Hesap ayarlarınızı giriniz. Sol üst köşede bulunan "Üyeliği İptal Et" butonuna tıklamanız gerekmektedir. Cep telefonunuzdan işlem yapmak için sağ üst köşede yer alan Seçenekler'e tıklayın ve Hesap sekmesine gidin. Hesap Ayarları penceresinde, Üyelikler ve Ödemeler'i seçin ve üyeliğinizi iptal etme seçeneğine tıklayın.