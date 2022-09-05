GÜNDEM
05 Eylül 2022 - 17:26

Nevşehir'de bir baba kızını taciz eden adamı gözünü kırpmadan katletti!

Nevşehir'de bir adam 26 yaşındaki İbrahim Akyürek'i önce silahla vurdu sonra da boğazını kesti. Baba, İbrahim Akyürek'in kızının cep telefonuna mesaj göndererek onu taciz ettiğini öne sürdü.

GÜNDEM
05 Eylül 2022 - 17:26
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Nevşehir'de bir baba kızını taciz eden adamı gözünü kırpmadan katletti!


Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşanan korkunç olay, saat 11.00 sıralarında Ayvalı köyünde meydana geldi. Edilen bilgilerde Dilaver Akçay isimli bir kişi İbrahim Akyürek ile otobüs durağında karşılaştı ve tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Akçay, yanında taşıdığı silahı belinden çıkardı ve Akyürek'e ateş etti. Yaralanan Akyurek, olay yerinden kaçmaya çalışarak evin bahçesine sığındı. Akçay, gencin peşinden koştu ve Akyürek'in boğazını bıçakla kesti.



Nevşehir'de bir baba kızını taciz eden adamı öldürdü

Cinayet zanlısı jandarmaya teslim oldu

Yapılan ihbarın hemen ardında olay yerine jandarma ekipleriyle sağlık ekipleri sevk edilirken sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde İbrahim Akyürek'in öldüğüne karar verdiler. Cinayet zanlısı Akçay'da o sırada suç aletiyle birlikte jandarma ekibine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Ürgüp Kaymakam Vekili Olgun Öner, olay yerine geldi ve yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Nevşehir'de bir baba kızını taciz eden adamı

Jandarma ekipleri köyde olayların daha fazla büyümemesi için geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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