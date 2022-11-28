Nevzine tatlısı nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? Kayseri'nin meşhur nevzine tatlısını hiç böyle yemediniz! Yiyen bir tabak daha istiyor







NEVZİNE MALZEMELERİ







TARİF

Zengin mutfaklardan olan Kayseri bu defa karşımıza tatlısıyla çıkıyor. Tahin, pekmez ve ceviz sevenlerin vazgeçilmez tatlısı nevzine yiyenleri tadı damağında kalıyor. Kayseri nevzine tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...1 adet yumurta2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi 4 yemek kaşığı tahin 3 yemek kaşığı ekşi olmayan yoğurt 250 gram tereyağı 5 su bardağı un 1 paket hamur kabartma tozu Şerbeti için: 4 su bardağı su 2 buçuk su bardağı şeker 1 çay bardağı pekmez Üzeri için: 50 gr toz Antep fıstığıÖncelikle tatlıya şerbet hazırlayarak başlayalım. Tatlıya dökülen şerbetin özellikle soğuk olmasına dikkat edin. Tencerenin içerisine su ve şeker alınarak kaynatılır. Kıvam alan şerbet ocaktan alındıktan sonra içerisine pekmez ilave edilerek soğumaya bırakılır. Tatlı hamuru için un, yumurta, yoğurt, tahin alınarak yoğurulur. Tereyağ eritilir ve hamurun içerisine katılarak yoğurma işlemi bir süre daha devam eder. Devamında ceviz eklenir ve kulak memesi kıvamında hamur elde edilir. Fırın tepsinin içerisi yağlanır ve harç tepsiye eşit olacak şekilde dökülür. Üzerine ise çatal yardımıyla delikler açılır önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 30 dakika pişer. Kızaran tatlı ocaktan alınır ilk sıcaklığının çıkmasıyla soğuk şerbet dökülür. Afiyet olsun.