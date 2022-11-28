Yemek Tarifleri
28 Kasım 2022 - 03:23

Nevzine tatlısı nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? Kayseri'nin meşhur nevzine tatlısını hiç böyle yemediniz! Yiyen bir tabak daha istiyor

Kayseri'nin sevilen lezzetlerinden olan nevzine tatlısı yiyenleri mest etti. Şerbetli tatlı severlerin favorisi haline gelen nevizene içeriğinde pekmez olmasıyla dikkat çekiyor. İşte, Kayseri nevzine tatlı tarifi ve malzemeleri haberimizde

Yemek Tarifleri
28 Kasım 2022 - 03:23
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Nevzine tatlısı nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? Kayseri'nin meşhur nevzine tatlısını hiç böyle yemediniz! Yiyen bir tabak daha istiyor


Zengin mutfaklardan olan Kayseri bu defa karşımıza tatlısıyla çıkıyor. Tahin, pekmez ve ceviz sevenlerin vazgeçilmez tatlısı nevzine yiyenleri tadı damağında kalıyor. Kayseri nevzine tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

NEVZİNE MALZEMELERİ

1 adet yumurta



2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi

4 yemek kaşığı tahin

3 yemek kaşığı ekşi olmayan yoğurt

250 gram tereyağı

5 su bardağı un

1 paket hamur kabartma tozu

Şerbeti için:

4 su bardağı su

2 buçuk su bardağı şeker

1 çay bardağı pekmez

Üzeri için:

50 gr toz Antep fıstığı

TARİF

Öncelikle tatlıya şerbet hazırlayarak başlayalım. Tatlıya dökülen şerbetin özellikle soğuk olmasına dikkat edin. Tencerenin içerisine su ve şeker alınarak kaynatılır. Kıvam alan şerbet ocaktan alındıktan sonra içerisine pekmez ilave edilerek soğumaya bırakılır.

Tatlı hamuru için un, yumurta, yoğurt, tahin alınarak yoğurulur. Tereyağ eritilir ve hamurun içerisine katılarak yoğurma işlemi bir süre daha devam eder. Devamında ceviz eklenir ve kulak memesi kıvamında hamur elde edilir. Fırın tepsinin içerisi yağlanır ve harç tepsiye eşit olacak şekilde dökülür. Üzerine ise çatal yardımıyla delikler açılır önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 30 dakika pişer. Kızaran tatlı ocaktan alınır ilk sıcaklığının çıkmasıyla soğuk şerbet dökülür. Afiyet olsun. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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