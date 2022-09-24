Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 12-13 Eylül'de Azerbaycan sınırında gerçekleştirdiği provokasyonlara tepki sürüyor. ABD'de yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın provokasyonlarını protesto etmek amacıyla New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler genel merkezi önünde eylem düzenledi. Azerbaycan ve Türkiye bayrakları taşıyan Azerbaycanlılar, Karabağ'da yaşananlara dair açtıkları pankartlarla BM'nin Ermenistan'a karşı sert önlemler almasını istedi. Ermenistan'ın saldırgan politikasına tepki gösteren Azerbaycanlılar, Erivan yönetiminin kalıcı barış için masaya oturmasını talep ettiÖzgür Yorul - Ayten Mammadova
DÜNYA
24 Eylül 2022 - 16:48
New York'taki BM Genel Merkezi önünde 'Ermenistan' protestosu
ABD'de yaşayan Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın sınırda gerçekleştirdiği provokasyonları New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler Genel Merkezi önünde protesto etti. Ermenistan'ın yönelik saldırgan politikasına tepki gösteren Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın kalıcı barış anlaşması imzalamasını istedi.
DÜNYA
24 Eylül 2022 - 16:48
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