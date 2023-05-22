DÜNYA
22 Mayıs 2023 - 22:15

New York'taki Türk vatandaşlarının oy kullandığı Türk Evi, saldırıya uğradı!

New York'ta Türkiye Başkonsolosluğu'nun bulunduğu ve Türk vatandaşlarının cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullandığı Türk Evi saldırıya uğradı. Saldırıda binanın ön camının kırıldığı bildirilirken, o anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirtildi.

DÜNYA
22 Mayıs 2023 - 22:15
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New York’taki Türk vatandaşlarının oy kullandığı Türk Evi, saldırıya uğradı!


Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ile birlikte New York Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Türkevi binasının saldırıya uğradığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, bugün saat 03.14 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi binanın bodrum katındaki bazı camları demir levye ile kırdı. Hemen New York Şehri Polis Departmanı ile temasa geçildi. Türkevi çevresinde devriye gezen New York Polis Departmanı olayla ilgili soruşturma başlattı.



New York’taki Türk vatandaşlarının oy kullandığı Türk Evi, saldırıya uğradı!

GÜVENLİK KAmERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kameraları, Türkevi baskın anını saniye saniye kaydetti. Zanlının levye ile geldiği, doğruca binaya doğru yürüdüğü ve pencere camını kırdığı ortaya çıktı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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