New York Times, seçim öncesi durumu yazdı: 'Erdoğan, sandıkta son 20 yılın en savunmasız konumunda!'

"DEPREM FELAKETİ TEPKİLERE YOL AÇTI"

ABD'de New York Times gazetesinde yayınlanan bir analizde, Erdoğan'ın 21 yıllık görev süresi boyunca seçimlerde en zor dönemi yaşadığı ve Erdoğan'ın seçimlerde çok zor durumda olduğu konusunun altı çizildi. 14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri dünya basınında oldukça geniş yer tutuyor. Son olarak ABD'deki The New York Times gazetesinde seçim sürecine ilişkin bir analiz yayınlandı. Analizler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sandıkta en zor zamanlarda olduğunu gösterdi.Erdoğan ile en güçlü rakibi Kılıçdaroğlu’nu karşılaştıran bir analiz raporunda, "Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın radikal sözlerinden ve 'sert' kişiliğinden bıkmış olabilecek seçmenleri etkilemeyi hedefliyor. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a karşı kampanya yürütmekle kalmadı, aynı zamanda bir kamu görevlisi oldu. Sıradan insanlar sessizce beş yıl sonra emekli olmak istiyor." denildi.Amerikan gazetesinin yaptığı analizde, 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği deprem felaketinde enflasyondaki keskin yükseliş ve hükümetin geç müdahalesinin halkta büyük öfkeye neden olduğuna dikkat çekildi. New York Times analizde, "En az 50.000 kişinin ölümüne neden olan yıkıcı Şubat depremi, hükümetin yavaş tepki vermesi üzerine bir tepkiye yol açtı ve can kaybından gevşek inşaat politikalarının sorumlu olup olmadığı konusunda soruları gündeme getirdi." ifadeleri kullanıldı. Analizde Kılıçdaroğlu'nun ülkeyi Erdoğan'dan farklı yönetme konusunda bir söz verdiği gösterilmiş, birçok kişinin söz konusu değişime hazırlıklı olduğu söylenmişti. Gazete, 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye'yi önemli ölçüde yeniden şekillendirebileceğini yazdı. Yapılan analizlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anket verilerinde son 20 yıl içinde en savunmasız kişisi olarak görüldüğü söyleniyor.