Newcastle United, Galataraylı Sacha Boey’i istiyor













Boey için Cimbom servet istiyor!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da birçok isme talip gelmeye devam ediyor. Sezon başından bu yana sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına takılan isimlerden biri olan Sacha Boey’e bir talip daha çıktı.İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United’ın bir süredir Galatasaray’ın genç yıldızı Sacha Boey’i takip ettiği iddia edilirken, sezon sonunda İngilizlerin sarı kırmızılıların kapısını çalması bekleniyor.Teknik Direktör Okan Buruk’un oyuncusundan memnun olduğu ancak kulübün menfaatleri doğrultusunda gelebilecek olan yüksek bir teklifte oyuncusunun takımdan ayrılmasına izin vereceği yönünde bir rapor verdiği konuşuluyor. 22 yaşındaki genç yıldız için Galatasaray yönetimi, teknik ekibiyle gerçekleştirdiği toplantı doğrultusunda yaklaşık olarak 20 Milyon Euro’luk bir bonservis ücreti belirlerken, bu belirlenen ücretin altında bir rakamı kabul etmemekte kararlı olduğu söyleniyor. Boey, zaman zaman bu sezon sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalırken, toplamda 22 karşılaşmada süre aldı ve bu müsabakalarda 2 asistlik bir katkıyla oynamıştı.