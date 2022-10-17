SPOR
17 Ekim 2022 - 15:21

Neymar'a Barcelona transferi için 7 yıl hapis talep edildi

PSG'nin Brezilyalı futbol yıldızı Neymar'ın 2013 yılında Santos'tan Barcelona'ya geçişinde usulsüzlük ve yolsuzluk iddiası öne sürülmüştü. Bu kapsamda başlatılan soruşturma kapsamında açılan dava başlarken DIS grubu Brezilyalı oyuncunun futbolunun yasaklanmasını isterken hapis ve tazminat talep etti. Savcılık da Neymar için 7 yıl hapis cezası isteminde bulundu.

SPOR
17 Ekim 2022 - 15:21
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Neymar'a Barcelona transferi için 7 yıl hapis talep edildi


2013 yılında Santos'tan Barcelona'ya transfer edilen Brezilyalı futbolcu Neymar'ın görevi kötüye kullanma ve yolsuzluk iddiasıyla dava açıldı. Açılan dava Barselona Mahkemesinde başlarken davada Neymar, oyuncunun babası Neymar da Silva Santos, annesi Nadine Golcalves, eski FC Barcelona başkanları Sandro Rosell ve Josep Maria Bartomeu ve eski Santos kulüp yöneticisi Odilio Rodriguez yargılanıyor.

NEYMAR’IN 7 YIL HAPSİ İSTENDİ

Neymar'a Barcelona transferi için 7 yıl hapis talep edildi

DIS Group, Neymar 17 yaşındayken (2009) transfer haklarının yüzde 40'ını satın almıştı. Barcelona'ya transferi gerçekleşen Neymar için karşılık olarak gelenh tutarı alamayan DIS grup, sportif faaliyetlerinintamamen durdurulması talebinde bulunduğu Neymar hakkında 5 yıl hapis cezası ile birlikte 159 milyon Euro da para cezası istedi. DIS aynı cezayı Barcelona kulüp başkanlarından Rossell ve Bartomeu için de talep etti.



Açılan davaya ilişkin bir iddianame hazırlayan savcılık ise Neymar için 2 yıl hapis cezası isterken 3 yıl futbol yasağı, 10 milyon Euro da para cezası istedi. Aynı iddianamenin içinde Neymar'ın annesi ve babası için 2 yıl hapis ve 10 milyon Euro para cezası istenirken Rossell'e 5 yıl hapis, 3 yıl da sportif yöneticiliğinin me edilmesi cezasının verilmesini istedi. İddianamenin içeriğinde aynı zamanda Barcelona Kulübüne kesilecek 8,4 milyon Euro para cezası ve Santos’tan da Neymar’ın ailesine ait N&N şirketi için de 1,4 milyon Euro ytutarında ceza talebinin dosyalarının eklendiği bildirildi.

Neymar'a Barcelona transferi için 7 yıl hapis talep edildi

Savcılığın hazırladığı iddianamede Neymar'ın transferi sırasında Barcelona kulübünün başkan yardımcısı olarak görevli olan Bartomeu hakkında herhangi bir suçlama yer almadı.

İddianameye göre, dönemin Barcelona kulübünün başkanı olan Rossell, Santos ile sözleşmesi genellikle 2014 yılında sona erecek olan Neymar'ın transferi için 2011 yılında babası, oyuncunun menajeri ve kulüp yetkilileriyle ön anlaşmaya vardı. Savcılık, anlaşmanın diğer kulüplerin Neymar'a serbestçe teklif vermesini engellediğini ve DIS Group'un transferden daha fazla kâr etmesini engellediğini savundu.

NEYMAR 21 EKİM'DE MAHKEMEDE

Neymar'a Barcelona transferi için 7 yıl hapis talep edildi

31 Ekim'de sonuçlanacak davayla birlikte Real Madrid kulüp başkanı Florentino Perez, Barcelona'nın eski futbolcusu ve kulüp direktörü Andoni Zubizarreta gibi isimler de tanık olarak çağrıldı.

Neymar'ın avukatları, İspanyol adaletinin Brezilya'daki cezasız davranışları nedeniyle onları yargılayamayacağını savundu. Paris Saint-Germain takımında oynayan Neymar'ın 21 Ekim'de sanık koltuğuna oturması bekleniyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Beşiktaş'a Wout Weghorst'tan kötü haber geldi!
Beşiktaş'a Wout Weghorst'tan kötü haber geldi!
Galatasaray, Dinamo Moskova forveti Rus golcü Fedor Smolov'un peşine düştü!
Galatasaray, Dinamo Moskova forveti Rus golcü Fedor Smolov'un peşine düştü!
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler Bayern Münih'in listesine girdi!
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler Bayern Münih'in listesine girdi!
İsmail Yüksek, Avrupa'ya göz kırpıyor!
İsmail Yüksek, Avrupa'ya göz kırpıyor!
Cengiz Ünder için flaş iddia! Beşiktaş yönetimi Cengiz Ünder transferi için Marsilya ile görüşüyor
Cengiz Ünder için flaş iddia! Beşiktaş yönetimi Cengiz Ünder transferi için Marsilya ile görüşüyor
Messi mi, Ronaldo mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafını seçti!
Messi mi, Ronaldo mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafını seçti!
Son Haberler
Beşiktaş'a Wout Weghorst'tan kötü haber geldi!
Beşiktaş'a Wout Weghorst'tan kötü haber geldi!
Banka promosyonları hakkında dikkat çeken uyarı: Para iadesi talep edilebilir!
Banka promosyonları hakkında dikkat çeken uyarı: Para iadesi talep...
Galatasaray, Dinamo Moskova forveti Rus golcü Fedor Smolov'un peşine düştü!
Galatasaray, Dinamo Moskova forveti Rus golcü Fedor Smolov'un peşine...
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler Bayern Münih'in listesine girdi!
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler Bayern Münih'in listesine...
İsmail Yüksek, Avrupa'ya göz kırpıyor!
İsmail Yüksek, Avrupa'ya göz kırpıyor!
Evliliğe doğru giden ünlüler kervanına Dağhan Külegeç de katıldı
Evliliğe doğru giden ünlüler kervanına Dağhan Külegeç de katıldı
Bir sakıza 900 TL ödeyen Ebru Polat'a tepkiler çığ gibi!
Bir sakıza 900 TL ödeyen Ebru Polat'a tepkiler çığ gibi!
Köyün ağası köyü satınca ortalık birbirine girdi: 1'i asker 3 yaralı
Köyün ağası köyü satınca ortalık birbirine girdi: 1'i asker 3...
Meksika’da bir barda kartel hesaplaşması: 12 ölü 3 yaralı
Meksika’da bir barda kartel hesaplaşması: 12 ölü 3 yaralı
Justin Bieber'ın eski sevgilisi ve yeni eşi aynı karede buluştu! Hailey Bieber ve Selena Gomez'den ortak poz
Justin Bieber'ın eski sevgilisi ve yeni eşi aynı karede buluştu! Hailey...
Rus güçleri sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırdı!
Rus güçleri sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırdı!
Bartın'dan kahreden fotoğraf! Maden işçileri son kez birlikte!
Bartın'dan kahreden fotoğraf! Maden işçileri son kez birlikte!
Maden kazasında 6 arkadaşı kurtulsun diye canını hiçe sayan kahraman işçi kendisini kurtaramadı!
Maden kazasında 6 arkadaşı kurtulsun diye canını hiçe sayan kahraman...
Kocaeli'de uyuşturucudan ölen baba kızının da ölümüne neden oldu!
Kocaeli'de uyuşturucudan ölen baba kızının da ölümüne neden oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavileri devam eden maden işçilerini görmeye gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavileri devam eden maden işçilerini görmeye...