Neymar'a Barcelona transferi için 7 yıl hapis talep edildi







NEYMAR’IN 7 YIL HAPSİ İSTENDİ











NEYMAR 21 EKİM'DE MAHKEMEDE





2013 yılında Santos'tan Barcelona'ya transfer edilen Brezilyalı futbolcu Neymar'ın görevi kötüye kullanma ve yolsuzluk iddiasıyla dava açıldı. Açılan dava Barselona Mahkemesinde başlarken davada Neymar, oyuncunun babası Neymar da Silva Santos, annesi Nadine Golcalves, eski FC Barcelona başkanları Sandro Rosell ve Josep Maria Bartomeu ve eski Santos kulüp yöneticisi Odilio Rodriguez yargılanıyor.DIS Group, Neymar 17 yaşındayken (2009) transfer haklarının yüzde 40'ını satın almıştı. Barcelona'ya transferi gerçekleşen Neymar için karşılık olarak gelenh tutarı alamayan DIS grup, sportif faaliyetlerinintamamen durdurulması talebinde bulunduğu Neymar hakkında 5 yıl hapis cezası ile birlikte 159 milyon Euro da para cezası istedi. DIS aynı cezayı Barcelona kulüp başkanlarından Rossell ve Bartomeu için de talep etti.Açılan davaya ilişkin bir iddianame hazırlayan savcılık ise Neymar için 2 yıl hapis cezası isterken 3 yıl futbol yasağı, 10 milyon Euro da para cezası istedi. Aynı iddianamenin içinde Neymar'ın annesi ve babası için 2 yıl hapis ve 10 milyon Euro para cezası istenirken Rossell'e 5 yıl hapis, 3 yıl da sportif yöneticiliğinin me edilmesi cezasının verilmesini istedi. İddianamenin içeriğinde aynı zamanda Barcelona Kulübüne kesilecek 8,4 milyon Euro para cezası ve Santos’tan da Neymar’ın ailesine ait N&N şirketi için de 1,4 milyon Euro ytutarında ceza talebinin dosyalarının eklendiği bildirildi.Savcılığın hazırladığı iddianamede Neymar'ın transferi sırasında Barcelona kulübünün başkan yardımcısı olarak görevli olan Bartomeu hakkında herhangi bir suçlama yer almadı. İddianameye göre, dönemin Barcelona kulübünün başkanı olan Rossell, Santos ile sözleşmesi genellikle 2014 yılında sona erecek olan Neymar'ın transferi için 2011 yılında babası, oyuncunun menajeri ve kulüp yetkilileriyle ön anlaşmaya vardı. Savcılık, anlaşmanın diğer kulüplerin Neymar'a serbestçe teklif vermesini engellediğini ve DIS Group'un transferden daha fazla kâr etmesini engellediğini savundu.31 Ekim'de sonuçlanacak davayla birlikte Real Madrid kulüp başkanı Florentino Perez, Barcelona'nın eski futbolcusu ve kulüp direktörü Andoni Zubizarreta gibi isimler de tanık olarak çağrıldı. Neymar'ın avukatları, İspanyol adaletinin Brezilya'daki cezasız davranışları nedeniyle onları yargılayamayacağını savundu. Paris Saint-Germain takımında oynayan Neymar'ın 21 Ekim'de sanık koltuğuna oturması bekleniyor.