SPOR
30 Aralık 2022 - 09:44

Neymar Dünya Kupası'nın ardından kırmızı kartla lige başladı

Büyük yetenek, liderlik vasfı yok, gölge, istikrarsız, yaramaz çocuk ve disiplinsiz. Neymar'ın kariyeri boyunca en çok kullanılan sıfatlar galiba bunlardı. Kimse onun değişeceğine inanmıyordu ki hâlâ da inanmıyordur. Ancak o bu sene bazı şeyleri değiştirdi. Dünya Kupası onda bir motivasyon devşirmişti. Hüsranla sona eren Katar 2022 sonrası Neymar adeta "Eski haline geri döndü" dedirtti.

SPOR
30 Aralık 2022 - 09:44
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Neymar Dünya Kupası'nın ardından kırmızı kartla lige başladı


Büyük yetenek, liderlik vasfı yok, gölge, istikrarsız, yaramaz çocuk ve disiplinsiz. Neymar'ın kariyeri boyunca en çok kullanılan sıfatlar galiba bunlardı. Kimse onun değişeceğine inanmıyordu ki hâlâ da inanmıyordur. Ancak o bu sene bazı şeyleri değiştirdi. Dünya Kupası onda bir motivasyon devşirmişti. Hüsranla sona eren Katar 2022 sonrası Neymar adeta "Eski haline geri döndü" dedirtti.

Paris Saint-Germain'in kupa dönüşü ilk maçında evinde Strasbourg'u konuk etti. Mabedinde güç bela da olsa kazanmayı bilen Paris ekibinde Neymar, saha içinde kendini kaybetti. 2 dakika arayla iki sarı kart gören oyuncu için kırmızı bir alarm çaldı ve hakem malum renge başvurdu. Brezilyalı yıldız oyun dışı kaldı, öfkesine yenik düştü. Sezon başında beri olgun tavırları ve formuyla dikkat çeken Neymar, belki de eskiye geri döndü. 



Neymar, Kral Pele'nin ölümünün ardından efsaneyi şöyle andı: 

"10, Pele’den önce sadece bir sayıydı. Onun hakkında yazılmış bir cümle var: ‘Futbol, Pele'den önce sadece bir spordu.’ O ise futbolu sanata ve eğlenceye dönüştürdü. Fakirlerin ve siyahilerin sesi oldu. Brezilya, onun sayesinde daha çok tanındı. O aramızdan ayrıldı ama büyüsü daima bizimle kalacak. Sonsuza dek Pele.”

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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