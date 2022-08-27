Orhan Uğuroğlu ile röportaj yapan Nidai Seven, yaptığı açıklamalarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye göndermelerde bulundu. Uzun yıllardır MHP'ye hizmet eden Nidai Seven'in söylediklerine karşılık nasıl cevap geleceği merak konusu oldu. MHP iktidarına söylediği sözler ile gündeme gelen Nidai Seven'in hayatına dair merak edilenler haberimizde yer almaktadır
SİYASET
27 Ağustos 2022 - 14:41
Nidai Seven Kimdir? Orhan Uğuroğlu, Nidai Seven röportajı gündemde
Devlet Bahçeli'nin rakibi olarak adı anılan Nidai Seven'in vermiş olduğu röportaj üzerine ortalık karıştı. Yaptığı çarpıcı açıklamalar üzerine merak konusu olan Nidai Seven, internet arama motoru üzerinden araştırılmaya başlandı. Peki, Nidai Seven kimdir? İşte detaylar...
SİYASET
27 Ağustos 2022 - 14:41
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