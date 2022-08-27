SİYASET
27 Ağustos 2022 - 14:41

Nidai Seven Kimdir? Orhan Uğuroğlu, Nidai Seven röportajı gündemde

Devlet Bahçeli'nin rakibi olarak adı anılan Nidai Seven'in vermiş olduğu röportaj üzerine ortalık karıştı. Yaptığı çarpıcı açıklamalar üzerine merak konusu olan Nidai Seven, internet arama motoru üzerinden araştırılmaya başlandı. Peki, Nidai Seven kimdir? İşte detaylar...

SİYASET
27 Ağustos 2022 - 14:41
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Nidai Seven Kimdir? Orhan Uğuroğlu, Nidai Seven röportajı gündemde


Orhan Uğuroğlu ile röportaj yapan Nidai Seven, yaptığı açıklamalarda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye göndermelerde bulundu. Uzun yıllardır MHP'ye hizmet eden Nidai Seven'in söylediklerine karşılık nasıl cevap geleceği merak konusu oldu. MHP iktidarına söylediği sözler ile gündeme gelen Nidai Seven'in hayatına dair merak edilenler haberimizde yer almaktadır

Nidai Seven kimdir?

1956 yılında Ankara'da dünyaya gelen Nidai Seven, eğitim hayatını da Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Bankacılık bölümünde tamamlayarak devamında master yapmıştır. Küçük yaşlarda başlayan siyaset düşkünlüğüyle MHP'ye giriş yapan Seven, 1980 yılında Muhsin Yazıcıoğlu ile Ankara Ülkü ocağında görev almaya başladı. 1977 yılında vurulan Seven, MHP'den seçilerek Ağrı'nın ilk ve son milletvekili oldu. Evli ve 2 çocuk babası olan Seven'in yabancı dili oldukça iyi olup milletvekili olarak görev almaktadır.



EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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