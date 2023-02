Niğde'de deprem! AFAD Sondakika Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DAKİKA: NİĞDE DEPREM İLE SALLANDI! 25 ŞUBAT 2023 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESI SON DEPREMLER LİSTESİ







Niğde'nin Obruk Bor ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı yaşanmadı, ancak bölgedeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Olay sonrası vatandaşlar, son depremler listesini takip etti ve depremin nerede ve kaç şiddetinde olduğunu öğrenmek istedi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi, vatandaşların bilgi edinmesine yardımcı oldu. Deprem, bölgede tedirginlik yaratsa da bölgedeki yetkililerin can ve mal kaybı yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldığı belirtildi.İlgili kurumlar, vatandaşları depremlere karşı bilinçlendirmek amacıyla güncel bilgileri paylaşmaya devam ediyor. Niğde'de meydana gelen depremde can ya da mal kaybı yaşanmaması sevindirici olsa da, vatandaşların deprem gibi doğal afetlere karşı hazırlıklı olması önem taşıyor.25.02.2023, 13:27:08 TSİ Büyüklük: 5.2 Derinlik: 5.0 kmBüyüklük:5.3 (Mw) Yer:Bor (Niğde) Tarih:2023-02-25 Saat:13:27:11 TSİ Enlem:37.989 N Boylam:34.051 E Derinlik:7 km