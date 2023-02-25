Niğde'nin Obruk Bor ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde can veya mal kaybı yaşanmadı, ancak bölgedeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Olay sonrası vatandaşlar, son depremler listesini takip etti ve depremin nerede ve kaç şiddetinde olduğunu öğrenmek istedi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi, vatandaşların bilgi edinmesine yardımcı oldu. Deprem, bölgede tedirginlik yaratsa da bölgedeki yetkililerin can ve mal kaybı yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldığı belirtildi.
GÜNDEM
25 Şubat 2023 - 13:50
Niğde'de deprem! AFAD Sondakika Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Depremlerin anlık olarak güncellendiği listede, ülkemizdeki depremlerin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda, Niğde'deki son depreme ilişkin son dakika gelişmeleri ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi vatandaşlar tarafından takip ediliyor.
GÜNDEM
25 Şubat 2023 - 13:50