Niğde'de eğitime 1 gün ara

Yurdun bir kısmı yoğun kar yağışı ve don olayı sonrası zor günler geçirirken bazı illerde yoğun kar yağışları geride kaldı. Yaşam şartlarının zorlaştığı illerde ise eğitim ve kamu işleyişi de sekteye uğrarken bu illerden biri olan Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği valilik tarafından açıklandı.
HAMİLE VE ENGELLİ PERSONEL DE İZİNLİ SAYILACAK
niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Cuma günü il genelinde okulların 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.
Ayrıca, kamu kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellere de 1 gün idari izin verildi.
HAMİLE VE ENGELLİ PERSONEL DE İZİNLİ SAYILACAK
niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Cuma günü il genelinde okulların 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.
Ayrıca, kamu kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellere de 1 gün idari izin verildi.