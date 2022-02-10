YAŞAM
10 Şubat 2022 - 20:47

Niğde'de eğitime 1 gün ara

Yoğun kar yağışının görüldüğü Niğde'de eğitime 1 gün ara verilmesi kararı alındı.

YAŞAM
10 Şubat 2022 - 20:47
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Niğde'de eğitime 1 gün ara
Yurdun bir kısmı yoğun kar yağışı ve don olayı sonrası zor günler geçirirken bazı illerde yoğun kar yağışları geride kaldı. Yaşam şartlarının zorlaştığı illerde ise  eğitim ve kamu işleyişi de sekteye uğrarken bu illerden biri olan Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği valilik tarafından açıklandı.




HAMİLE VE ENGELLİ PERSONEL DE İZİNLİ SAYILACAK



niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Cuma günü il genelinde okulların 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.
Ayrıca, kamu kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personellere de 1 gün idari izin verildi.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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