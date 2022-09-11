Niğde’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı













Edinilen bilgiye göre Aşağı Kayabaşı Mahallesi Karabulut Sokak'ta silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olayın gerçekleştiği yere polis ve sağlık personelleri yollandı. Olay yerinde 2 kişiyi yerde yatarken bulan ekipler, Hüseyin Doğan'ın (19) yaşamını yitirdiğini H.H.T.'nin ise (18) yaralı olduğunu belirledi.Hüseyin Doğan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, H.H.T. de ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayın şüphelilerini yakalama çalışmaları devam etmekte.