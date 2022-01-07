YAŞAM
07 Ocak 2022 - 00:20

Niğde'deki kazada can pazarı! Yolcular camdan dışarı fırladı..

YAŞAM
07 Ocak 2022 - 00:20
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Niğde'deki kazada can pazarı! Yolcular camdan dışarı fırladı..
Kaza, Niğde merkeze bağlı Selçuk Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Salı pazarı kavşağında B.A. idaresindeki hafif ticari araç ile 51 ABF 604 plakalı bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin arka koltuğunda bulunan Ahmet A. ve Nezaket A. kazada arka camdan dışarı fırladı. 







Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza yerinde olan sağlık ekipleri kazada yaralananların ilk müdahalesini gerçekleştirdikten sonra ambulanslara alarak Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdılar. Burada tedavi atına alınan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini korudukları bildirildi.


Polis ekipleri ise kazayla ilgili bir soruşturma başlattı.
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