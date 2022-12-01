Nihan Doğan ve Umut Candan cinsel ilişki iddiası bomba gibi düşmüştü! Nispet pozu gecikmedi







İddialara karşı nispet pozu verdiler







Türkücü Nihat Doğan, geçtiğimiz günlerde Sevim Alan ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelmişti. Ortağı olduğu güzellik merkezini kapatmak durumunda kalan Nihat Doğan, marka sahibi ile birbirine girmişti. Tartışmaların alevlenmesiyle Sevim Alan, Nihat Doğan’ın Bahar Candan’ın annesi ile ilişkiye girdiği videoların elinde olduğunu söyleyerek herkesi şoka uğratmıştı. Nihat Doğan ve Umut Doğan arasındaki ilişki iddiası sosyal medyada gündem olurken, Nihat Doğan’ın hamile eşi Arzu Doğan’ın ünlü ismi terk ederek İran’a döndüğü iddia edilmişti.Türkücü Nihat Doğan, ağustos ayında bir yıldır birlikte olduğu Arezoo Gharlar ile evlenmişti. Baba olmak için gün sayan 46 yaşındaki türkücüden eşi ile birlikte iddiaları yalanlayan bir paylaşım geldi. Eşi Areezo Gharlar’ın evi terk edip ülkesine döndüğü haberleri üzerine sosyal medya hesabından doktor kontrolüne giderken çekildikleri fotoğrafı yayınlayan Nihat Doğan paylaşımına “ Son kontroller, son 5 hafta. Duam belli duyan belli “ notunu ekledi. Mutlu çift pozu veren Doğan çifti, iddiaların asılsız olduğunu gösterir nitelikte paylaşım yaptı. Nihat Doğan’ın tartıştığı isim, Nihat Doğan’ın eşinin “ Beni üreme makinesi olarak mı kullandın “ diyerek evi terk ettiğini söylemişti.Öte yandan Nihat Doğan ve Bahar Candan’ın annesi Umut Candan ile ilgili ortaya atılan iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sevim Alan adlı kişi, Umut Candan ile Nihat Doğan’ın kuliste ilişkiye girdiklerini söylemiş ve ilgili videoyu Seyhan Soylu’nun telefonunda bulduğunu iddia etmişti.