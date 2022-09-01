Nihat Altınkaya Kuruluş Osman dizisine katılıyor!

ATV ekranlarının sevilerek izlenilen dizisi 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonuna az bir zaman kaldı.Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz, başrolündeyse Burak Özçivit'in bulunduğu dizinin oyuncu kadrosuna Yaprak Dökümü, Söz, Elimi Bırakma, Teşkilat gibi yapımlar içerisinde rol alan oyuncu Nihat Altınkaya dahil oldu. Kuruluş Osman’ın yeni sezonu çok yakında Çarşamba akşamları saat 20.00'da ATV ekranlarında olacak.