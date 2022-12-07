MAGAZİN
07 Aralık 2022 - 14:52

Nihat Doğan bebeğine vereceği ismi açıkladı

Baba olmaya gün sayan Nihat Doğan oğluna vereceği ismi açıkladı…

MAGAZİN
07 Aralık 2022 - 14:52
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Nihat Doğan bebeğine vereceği ismi açıkladı


Yakın zamanda sessizce yaptığı evlilikle gündeme gelen Nihat Doğan baba olmaya hazırlanıyordu. İran asıllı hayranıyla nikah masasına oturan Nihat Doğan evlilik açıklamasıyla beraber bir bebek beklediklerini de duyurmuştu. Bebeğin cinsiyeti belli olunca isim arayışına giren Doğan çiftinden isim açıklaması geldi. Nihat Doğan

Aşiretinin adını koyacak



Katıldığı televizyon programında hamile hayranıyla sessiz sedasız evlenen Nihat Doğan doğacak bebeklerine geldiği aşiretin adı olan Batıgan ismini vermek istediğini açıkladı. Şarkıcı Doğan eşimde rüyasında görmüş vereceğimiz ismi onunda gönlü olsun ismi ‘Amin Batıgan’ olacak dedi. Nihat Doğan

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