Nihat Doğan bebeğine vereceği ismi açıkladı













Yakın zamanda sessizce yaptığı evlilikle gündeme gelen Nihat Doğan baba olmaya hazırlanıyordu. İran asıllı hayranıyla nikah masasına oturan Nihat Doğan evlilik açıklamasıyla beraber bir bebek beklediklerini de duyurmuştu. Bebeğin cinsiyeti belli olunca isim arayışına giren Doğan çiftinden isim açıklaması geldi.Katıldığı televizyon programında hamile hayranıyla sessiz sedasız evlenen Nihat Doğan doğacak bebeklerine geldiği aşiretin adı olan Batıgan ismini vermek istediğini açıkladı. Şarkıcı Doğan eşimde rüyasında görmüş vereceğimiz ismi onunda gönlü olsun ismi ‘Amin Batıgan’ olacak dedi.