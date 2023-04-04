Nihat Hatipoğlu'na çıkan küçük kızın görüntüleri Şahan Gökbakar'ı çileden çıkardı: 'RTÜK, buna nasıl müsade ediyor!'













ATV ekranlarında yayınlanan Nihat Hatipoğlu'nun hazırlayıp sunduğu iftar programında 8 yaşındaki bir kız çocuğu eline mikrofonu aldı ve bir soru yöneltti. “Nihat Hatipoğlu ile İftar” programında babasının annesini ve kendisini terk ettiğini gözyaşları içinde anlatan küçük çocuk, babasının tuttuğu orucun kabul olup olmadığının yanıtını istedi.Kameralar karşısında gözyaşı döken çocuğun görüntüleri sosyal medyada gündem olurken oyuncu Şahan Gökbakar, bu görüntüler karşısında daha fazla sessiz kalamadı ve öfkesini RTÜK'ü etiketleyerek yaptığı paylaşımla aktardı. Şahan Gökbakar, twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında Nihat Hatipoğlu'nun programına çıkan küçük kız çocuğunu izlediğini ve bunun açıkça çocuk istismarı olduğunu belirterek, "Çocuğa bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. RTÜK buna nasıl izin veriyor? Çocukları koruyun!” şeklinde ifadeler kullandı.