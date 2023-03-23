Nihat Hatipoğlu'na gelen soru ağızları açık bıraktı! Sosyal medya sallandı: Sahur gecesine aşkolog şoku!







"Sevip de sevilmemenin, umut verip de boşa çıkarmanın günahı nedir?"







Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan Programları

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, yıllık programlarına başladı. Ramazan'ın ilk sahur programında genç bir kadının sorduğu düşündürücü soru sosyal medyada hızla yayıldı: "Sevip de sevilmemenin, umut verip de boşa çıkarmanın günahı nedir?"Nihat Hatipoğlu cevaben, umut vermenin kötü niyetle yapılması halinde günah olduğunu belirtti. Ancak iyi niyetle yapılıyorsa ve karakter farklılıkları varsa sorun olmadığını belirtti. İstismar niyetiyle yapılıyorsa kesinlikle günah olduğunu ve bireylerin bu tür davranışlardan uzak durması gerektiğini vurguladı. Nihat Hatipoğlu'nun genç kadının sorusuna verdiği içgörülü yanıt sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Birçok kişi soruyu paylaşarak Hatipoğlu'nun aşk ve ilişkiler konusundaki uzmanlığını övdü. Sosyal medyada "Aşkolog Nihat Hatioğlu" ve "Konuş hocam kızın içi yanmış" gibi yorumlar yapıldı.Nihat Hatipoğlu, her yıl milyonlarca izleyicinin ilgisini çeken Ramazan programlarıyla tanınıyor. Ünlü ilahiyatçı, mübarek Ramazan ayında adından sıkça söz ettiriyor ve programları pek çok kişi tarafından izleniyor. Nihat Hatipoğlu bu yılki programında genç bir kadının sorduğu ve sosyal medyada hızla yayılan düşündürücü bir soruya yanıt verdi. Nihat Hatipoğlu'nun aşk ve ilişkiler konusundaki uzmanlığını ortaya koyan içgörülü yanıtı, takipçilerinden büyük övgü aldı.