Nihat Hatipoğlu'na gelen soru herkesi ağlattı! Babam bizi... O soru izleyenlerin yüreğine oturdu!













İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, her ramazan ekranlarda yaptığı programlarla yer alırken iftar ve sahur programlarıyla 7'den 70'e herkes soru sormaya başladı. Küçük kıza giden mikrofon duygusal anlar yaşattı. 8 yaşındaki Almila, Hatipoğlu'na soruyu iletirken boğazı düğümlendi. Küçük kız, "Benim babam beni ve annemi bırakıp gitti ben buna çok üzülüyorum. Şu an oruç tutuyor orucu kabul olur mu?" sözlerini kullanırken duygu seli yaşandı. Buna karşılık olarak ne diyeceğini bilemeyen Hatipoğlu, "Eee baban yanlış yolda. Senin gibi cici bir kızı annen gibi bir hanımefendiyi niye bırakır giden baban büyük bir hata işlemiş Allah onu affetsin sen onla hiç konuşmadın mı?" ifadelerini kullandı.Almila'nın annesi mikrofonu elinden alarak aslında dua okuyacaktı bu soruyu sormasını istemedim o çok üzülüyor ifadelerini kullandı. Almila'nın sürekli herkese babanızda mı sizi bırakıp gitti? sorusunu soracağını söyleyen anne duygusallığını saklayamadı.