Nihat Hatipoğlu'ndan şaşırtan imam nikahı açıklaması! Sinan Akçıl '4 kez' demişti: Duyanların ağzı açık kaldı







SİNAN AKÇIL'IN "4 İMAM NİKAHLI EŞİM VAR" AÇIKLAMASINA NİHAT HATİPOĞLU'NDAN CEVAP GELDİ! "İSTEYEN İSTEDİĞİ KADAR..."







SİNAN AKÇIL'DAN YANIT GECİKMEDİ

Bir dönem güzel şarkıcı Hadiseyle de yaşadığı aşk ile çok konuşulmuştu, şu aralar da özel yaşamıyla ilgili yapmış olduğu o konuşmalarla magazin gündeminden düşmüyor. Detaylar haberimizde….Yakışıklı şarkıcı Sinan Akçıl, yapmış olduğu sansasyonel açıklamalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçen hafta YouTuber Danla Bilic'in programına konuk olan Akçıl, "Dört imamla evli eşim var" sözleriyle magazin gündemin oturdu. Konuyla alakalı olarak Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu tarafından bir açıklama yapıldı. Sevilen şarkıcı Youtube de izlenen programın yayınlamasının ardın dan gelen sert eleştirilere cevap vermişti. Youtuber Danla Bilic'in de 'Ben Nihat Hatipoğlu değilim' açıklamasının ardından Hatipoğlu, konuk olduğu bir programda çok konuşulan bu sözlere dair bir açıklama yaptı. Nihat Hatipoğlu çok tartışılan bu konuya verdiği cevaplarla son noktayı koydu. Güzel sunucu Hazal Eker’in sabah.com.tr’de yaptığı “Hazal’ca Sorular” programına katılan Nihat Hatipoğlu, Sinan Akçıl ile ilgili soruları yanıtladı. Ünlü ilahiyatçı, Hazal Eker'in Sinan Akçıl’ın yapmış olduğu bu konuşmalarla ilgili sorduğu soruya şu açıklamayı yaptı: "Kimsenin özel hayatı konusunda doğrusu yorum yapmam. İsteyen istediği kadar evlenir ama şahitli boşanma doğru olandır… Şahit de yok, telefonda konuşuyor veya zoom’dan veya kamera karşısında diyorsa da boşanmış sayılıyor. Tabii ki boşanmış sayılıyor" ifadelerini kullandı.Programı takip eden Sinan Akçıl, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı ve Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’na konuyla alakalı yaptığı açıklamalar için teşekkür etti. Sinan Akçıl yaptığı paylaşımda, " Hoca noktayı koymuş. Artık konuşulmaz diye düşünüyorum." yazdı.Sinan Akçıl bu paylaşımdan önce de, "Bu dini nikah haberleri beni sıkmaya başladı. İşin esprisi ile söylediğim laflar da niyetini aşmasın hiç kimsenin kalbini kırmak istemem, biz çok şükür ki Laik bir ülkede yaşıyoruz ve inancım gereği birisi resmi nikahlı eski eşim olmak üzere "tüm hayatım boyunca “toplam 4 kişiyle bunu yaptık, bundan da gocunmuyorum. Herkesin inancı ve değer verdiği kişiyle yaşamayı tercih ettiği yol kendine aittir. Nokta." Sözleri ile bu konunun uzatılmamasını istemişti.