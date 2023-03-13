Nihat Kahveci, Aboubakar’ın ilk geldiği güne göre bambaşka olduğunu söyledi







Eski golcüden Aboubakar övgüsü







Ligde geçtiğimiz haftayı Ankaragücü galibiyetiyle kapatan Beşiktaş, bu kez konuk olduğu Medipol Başakşehir deplasmanından da sahadan galibiyetle ayrıldı. Siyah beyazlılar zorlu deplasmandan Aboubakar ve Masuaku’nun golleriyle galip ayrıldı.TRT Spor yorumcularından Beşiktaş’ın eski golcüsü Nihat Kahveci, Ankaragücü karşılaşmasının ardından Başakşehir müsabakasında da ağları havalandırmanın yanı sıra etkili oyunuyla dikkatleri çekti. Nihat Kahveci yaptığı açıklamalarda; ‘ Beşiktaş’ta 3. Aboubakar dönemi yaşanıyor. Aboubakar takıma ilk katıldığında biraz kilolu bir görüntüsü vardı. Oynadığı maçlarda ilk haftalarda koşamıyor gibi bir görüntü içerisindeydi ama son maçlarda bambaşka bir görüntüye büründü. Aboubakar özellikle top kontrolü, patlayıcı gücü, tekniği ve bitirici vuruşlarıyla dikkatleri çekiyor. Başakşehir maçında da muhteşem bir gol attı. Cenk son haftalarda çok gol kaçırıyor, sanki gol atma işini Aboubakar’a devretti. Abou’nun bu performansında bildiğim kadarıyla Belçika’dan bir bireysel antrenör getirmiş, onun da etkisi olduğunu düşünüyorum. ‘ ifadelerini kullandı.