Nihat Kahveci’den Ankaragücü maçı sonrası Beşiktaş taraftarlarına övgü







Taraftarlara büyük övgü!







Spor Toto Süper Lig’de oynanan 24. Hafta karşılaşmasında Beşiktaş, taraftarı önünde oynadığı Ankaragücü karşılaşmasında sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmayı başardı.TRT Spor yorumcularından siyah beyazlıların eski futbolcusu Nihat Kahveci ise maçın ardından yaptığı değerlendirmelerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kahveci, yaptığı açıklamalarda;‘ Ben yıllarca İnönü Stadyumu’nda forma giydim. Taraftarların bu stadyumda nasıl bir atmosfer ortaya koyduğunu gayet iyi biliyorum. Ankaragücü karşılaşmasının başlangıç düdüğünden son düdüğe kadar İnönü’de aynı eski günlerdeki gibi harika bir atmosfer vardı. Taraftarlar takımın pas trafiğini, attığı şutları ve coşkulu oyununu etkiledi… Ligde Beşiktaş için şampiyonluk şansı biraz zor gözüküyor, puan farkı bir hayli açıldı ama şunu da söylemekte fayda var büyük takımlarda hedef hiçbir zaman bitmez… ‘ ifadelerini kullandı.