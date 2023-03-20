SPOR
20 Mart 2023 - 13:03

Nihat Kahveci'den Fenerbahçe'ye Enner Valencia önerisi

Fenerbahçe’nin Alanyaspor deplasmanında aldığı galibiyetin ardından ünlü spor yorumcusu Nihat Kahveci’den sarı lacivertli kulübe Enner Valencia konusunda sürpriz bir öneri geldi.

SPOR
20 Mart 2023 - 13:03
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Nihat Kahveci’den Fenerbahçe’ye Enner Valencia önerisi


Spor Toto Süper Lig’de Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe’nin Alanyaspor deplasmanındaki gollerini Enner Valencia (2) ve Emre Mor kaydederek takımlarına galibiyeti getirdiler.



enner valencia heykel

Kulübe beklenmedik heykel önerisi

TRT Spor yorumcularından eski golcü Nihat Kahveci, Alanyaspor – Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaptığı yorumlarla büyük ses getirdi. Kahveci açıklamalarında ;

‘ Oldukça enteresan bir maç izledik. Gerçekten konuşmayla bitiremeyeceğimiz bir karşılaşmaydı. Jesus’un atılması, kadro tercihi, mücadeleye damga vuran hakem kararları derken oldukça tansiyonu yüksek bir karşılaşma oynandı. Valencia bu sezonki olağanüstü performansını sürdürerek takımını galibiyete taşıdı. Takımın efsanelerinden Alex’i geçerek bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu ünvanını ele geçiren Valencia performansıyla alkış toplandı. Sahada her yaptığı hareketle adeta lider olduğunu kanıtlayan Valencia takımı için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Bence bu sezon Fenerbahçe ligde şampiyonluğa ulaşırsa, sarı lacivertliler Alex’in heykelinin hemen yanına Enner Valencia’nın heykelini dikmeli… ‘ ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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