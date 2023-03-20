Nihat Kahveci’den Fenerbahçe’ye Enner Valencia önerisi













Kulübe beklenmedik heykel önerisi

Spor Toto Süper Lig’de Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılmayı başardı.Fenerbahçe’nin Alanyaspor deplasmanındaki gollerini Enner Valencia (2) ve Emre Mor kaydederek takımlarına galibiyeti getirdiler.TRT Spor yorumcularından eski golcü Nihat Kahveci, Alanyaspor – Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaptığı yorumlarla büyük ses getirdi. Kahveci açıklamalarında ; ‘ Oldukça enteresan bir maç izledik. Gerçekten konuşmayla bitiremeyeceğimiz bir karşılaşmaydı. Jesus’un atılması, kadro tercihi, mücadeleye damga vuran hakem kararları derken oldukça tansiyonu yüksek bir karşılaşma oynandı. Valencia bu sezonki olağanüstü performansını sürdürerek takımını galibiyete taşıdı. Takımın efsanelerinden Alex’i geçerek bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu ünvanını ele geçiren Valencia performansıyla alkış toplandı. Sahada her yaptığı hareketle adeta lider olduğunu kanıtlayan Valencia takımı için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Bence bu sezon Fenerbahçe ligde şampiyonluğa ulaşırsa, sarı lacivertliler Alex’in heykelinin hemen yanına Enner Valencia’nın heykelini dikmeli… ‘ ifadelerini kullandı.