Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli golcü Michy Batshuayi'ye övgü dolu sözler!

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla izlediğimiz Michy Batshuayi, bu sezon başında flaş bir şekilde Fenerbahçe'ye imza atmıştı.
Kaçırdığı gollerle damga vurmuştuGeçen sezon Beşiktaşlı taraftarlara kaçırdığı gollerle adeta saç baş yolduran Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe kariyeri ise bambaşka ilerliyor.
Chelsea'den transfer olmuştu
Beşiktaş ile kiralık olan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye geri dönen Batshuayi, sezon başında 3.5 Milyon Euro bonservis ücretiyle birlikte sarı lacivertlilere imza atmıştı.
Fenerbahçe formasıyla sezon başından bu yana tüm kulvarlarda 6 resmi karşılaşmada forma giyen Michy Batshuayi bu maçlarda 3 gollük bir katkıyla oynadı. Golcü oyuncunun özellikle son dakikada attığı gollerle takımına galibiyeti getirmesi dikkatleri çekmişti.