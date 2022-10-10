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10 Ekim 2022 - 16:26

Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli golcü Michy Batshuayi'ye övgü dolu sözler!

Eski Beşiktaşlı spor yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'de son haftalarda attığı gollerle dikkatleri çeken Michy Batshuayi hakkında açıklamalarda bulundu.

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10 Ekim 2022 - 16:26
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Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli golcü Michy Batshuayi'ye övgü dolu sözler!


Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla izlediğimiz Michy Batshuayi, bu sezon başında flaş bir şekilde Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

Kaçırdığı gollerle damga vurmuştu

Geçen sezon Beşiktaşlı taraftarlara kaçırdığı gollerle adeta saç baş yolduran Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe kariyeri ise bambaşka ilerliyor.

Chelsea'den transfer olmuştu



Beşiktaş ile kiralık olan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye geri dönen Batshuayi, sezon başında 3.5 Milyon Euro bonservis ücretiyle birlikte sarı lacivertlilere imza atmıştı.

Batshuayi Fenerbahçe'yi sırtlıyor

Fenerbahçe formasıyla sezon başından bu yana tüm kulvarlarda 6 resmi karşılaşmada forma giyen Michy Batshuayi bu maçlarda 3 gollük bir katkıyla oynadı. Golcü oyuncunun özellikle son dakikada attığı gollerle takımına galibiyeti getirmesi dikkatleri çekmişti.

Nihat Kahveci'den Batshuayi yorumu

Son olarak Süper Lig'de oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasının uzatma dakikalarında da sahneye çıkmayı başaran Michy Batshuayi, kaydettiği golle birlikte takımına 5-4'lük galibiyeti getirmişti.

TRT Spor ekranlarında konuşan Nihat Kahveci, Michy Batshuayi hakkında ;

' Michy'nin Kadiköy'ü çok sevdiğini söyleyebilirim. Dinamo Kiev karşısında UEFA Avrupa Ligi'nde son dakikada golünü atmıştı. AEK Larnaca maçında da sahneye çıktı. Son olarak Fatih Karagümrük maçı ve yine son dakikada attığı golle galibiyeti getirdi. Geçen sezon gol vuruşlarını eleştirdiğimiz Batshuayi, Fenerbahçe'de antrenmanlardan sonra çok fazla gol vuruşu çalışmış. ' ifadelerini kullandı.

EDİTOR
Serkan Morova
Serkan Morova
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