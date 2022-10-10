Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli golcü Michy Batshuayi'ye övgü dolu sözler!







Kaçırdığı gollerle damga vurmuştu

Chelsea'den transfer olmuştu







Nihat Kahveci'den Batshuayi yorumu

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla izlediğimiz Michy Batshuayi, bu sezon başında flaş bir şekilde Fenerbahçe'ye imza atmıştı.Geçen sezon Beşiktaşlı taraftarlara kaçırdığı gollerle adeta saç baş yolduran Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin Fenerbahçe kariyeri ise bambaşka ilerliyor.Beşiktaş ile kiralık olan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye geri dönen Batshuayi, sezon başında 3.5 Milyon Euro bonservis ücretiyle birlikte sarı lacivertlilere imza atmıştı.Fenerbahçe formasıyla sezon başından bu yana tüm kulvarlarda 6 resmi karşılaşmada forma giyen Michy Batshuayi bu maçlarda 3 gollük bir katkıyla oynadı. Golcü oyuncunun özellikle son dakikada attığı gollerle takımına galibiyeti getirmesi dikkatleri çekmişti.Son olarak Süper Lig'de oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasının uzatma dakikalarında da sahneye çıkmayı başaran Michy Batshuayi, kaydettiği golle birlikte takımına 5-4'lük galibiyeti getirmişti. TRT Spor ekranlarında konuşan Nihat Kahveci, Michy Batshuayi hakkında ; ' Michy'nin Kadiköy'ü çok sevdiğini söyleyebilirim. Dinamo Kiev karşısında UEFA Avrupa Ligi'nde son dakikada golünü atmıştı. AEK Larnaca maçında da sahneye çıktı. Son olarak Fatih Karagümrük maçı ve yine son dakikada attığı golle galibiyeti getirdi. Geçen sezon gol vuruşlarını eleştirdiğimiz Batshuayi, Fenerbahçe'de antrenmanlardan sonra çok fazla gol vuruşu çalışmış. ' ifadelerini kullandı.