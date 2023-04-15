Nihayet asgari ücretlinin yüzü gülecek! Yüzde 40'la rekor zam geliyor

Asgari ücretle çalışan milyonlarca vatandaş merakla yapılacak zamları beklerken müjdeli haberler sonunda geldi. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Zam ne zamandan itibaren geçerli olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ASGARİ ÜCRET ZAMLARI BELLİ OLDUÜlkemizde milyonlarca vatandaş asgari ücretle çalışıyor. En düşük emekli maaşlarına yapılan 2 bin TL zam sonrasında maaşlar 7 bin 500 TL'ye yükselmişti. Zam sonrasında asgari ücretli vatandaşın da zam talepleri arttı. Aynı zamanda asgari ücretli vatandaş da emekliler gibi bayram öncesinde ikramiye almak istiyor.
Geçtiğimiz günlerde Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zamları ile ilgili Temmuz ayını işaret etti. Birçok sendika ve Bakanlık yetkililerinin asgari ücret ile ilgili çalışmaları başladı. İddialara göre asgari ücret zamlarının yüzde 40 oranında yapılması bekleniyor ve beklenen oranda zam yapılırsa maaşlar 12 bin TL seviyelerine yükseliyor. Asgari ücretlilerin zamlarının Temmuz ayında yapılacağı söylense de vatandaş seçim öncesinde zam bekliyor. Günden güne artan enflasyon ve doğru orantıda gelen ekonomik zorluklar vatandaşı zorlamaya devam ederken haklı olarak maaş zamlarının da erkene çekilmesi bekleniyor.