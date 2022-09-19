Nijerya’da 1,8 ton kokain ele geçirildi













Nijerya'da uyuşturucu kaçakçılarına büyük darbe vuruldu. Nijerya Uyuşturucuyla Mücadele Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Lagos kentinde bir depoda piyasa değeri 278,5 milyon dolar olan 1,8 ton kokain ele geçirildiği duyuruldu.Ajans, elde ettikleri uyuşturucunun Avrupa ve Asya'daki alıcılara gönderileceğini ifade ederek, 2018'den bu yana ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi ile koordineli olarak izlediği uluslararası bir uyuşturucu çetesinin üyeleri olan 4'ü Nijeryalı, 1'i Jamaikalı 5 kişinin düzenlenen baskında yakalandığını belirtti.Batı Afrika, Latin Amerika'da üretilen ve Avrupa'da satılan kokain için önemli bir geçiş merkezi olarak biliniyor. Geçtiğimiz nisan ayında Fildişi Sahili'nde 2 tondan fazla kokain ele geçirilirken, Cape Verde takımadalarında 2019 yılında 9,5 ton kokain ele geçirilmişti.Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu ve Suç Ofisi, küresel olarak yakalanan kokain miktarının 2020'de 1,424 ton ile rekor seviyeye ulaştığını açıkladı.