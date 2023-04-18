Nijerya’da kolera salgını! Ölü sayısı 79’a yükseldi













Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yılın başından itibaren ülkenin 12 eyaletine bağlı 43 bölgesinde salgınının yayıldığı ifade edildi.Açıklamada ayrıca, “bölgelerde bin 336 kolera vakası görülürken salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 79 oldu.” denildi.Dünya Sağlık Örgütü, Afrika kıtasında kolera vakalarının endişe verici boyutlarda olduğunu belirtmişti. "Vibrio" bakterisinin sebep olduğu, beslenme ve su yolu ile bulaşan kolera, şiddetli ishal ile birlikte vücutta su kaybına yol açıyor.Hastalığın tedavi edilmediği sürede ölüm ile sonuçlanabildiği belirtiliyor.