DÜNYA
10 Eylül 2022 - 18:47

Nijerya'da otobüs otomobile çarptı: 20 ölü

Nijerya'nın Oyo eyaletinde bir yolcu otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaşamını yitirdi.

DÜNYA
10 Eylül 2022 - 18:47
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Nijerya'da otobüs otomobile çarptı: 20 ölü


Nijerya'nın Oyo eyaletinin Ibarapa bölgesindeki Lanlate karayolunda bir yolcu otobüsüyle bir araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçların alev almasının ardından bölgeye birden fazla ilk yardım ekipleri yollandı. İbarapa Bölge Başkanı Gbenga Obalowo, kazanın ardından yaptığı açıklamada, araçların kafa kafaya çarpıştıklarını söyleyerek, 20 kişinin yanarak yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Polis, kazanın otobüs sürücüsünün aşırı hız yapması nedeniyle meydana geldiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Nijerya'nın kuzeybatısındaki Kaduna eyaletinde de geçtiğimiz temmuz ayında bir otoyolda 3 aracın çarpışması sonucu 30 kişi hayata gözlerini yumdu.



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Haber Editörü
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