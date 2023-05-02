Nike’ın ilham perisi bir ‘katil’













1987’de ilk TV reklamını yayınlamak isteyen Nike, Dan Wiedn’in başında olduğu bir ajansa başvurdu. Başvurunun ardından reklam filmi de ortaya çıkıyordu ancak markanın iyi bir slogana ihtiyacı vardı. Dan Wieden, bir gün şehre inip dolaşırken aklına Gary Gilmore adlı bir katilin hikayesi geldi.Gilmore, iki cinayet işleyen ve bir banka soyan azılı bir katildi. Suçları nedeniyle mahkeme tarafından idam cezasına çarptırıldı. Ve idam edilmeden önce cellata o ünlü sözü ‘Let’d o it’ yani ‘haydi yapalım’ dedi.Dan Wieden, bu sözü ‘just do it’ yani ‘sadece yap’ olarak değiştirdi. Ve Nike o zamandan beri bu sloganı kullanıyor.