Nilperi Şahinkaya'nın iç çamaşırı giymeden çektiği video olay oldu!













"PAYLAŞTIĞI VİDEO OLAY OLDU"

23 Şubat 1988'de Senegal'de doğan Nilperi Şahinkaya, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nden mezun oldu. Henüz öğrenciyken “Deniz Yıldızı” dizisinde rol alan Şahinkaya, üniversiteden mezun olurken Yüksek Şeref listesine girmeye hak kazanmıştır.2010 yılında Öyle Bir Geçer Zaman ki isimli dizinin kadrosunda yer alan dizi için İstanbul'a yerleşen Nilperi Şahinkaya, daha sonra Kiraz Mevsimi'nde adından söz ettirmeye başladı. Zaman içinde üzerinde çalıştığı projelerle adından söz ettiren Şahinkaya, 2021 yılında efsane dizi Yasak Elma'da Kansu karakterine hayat vermiştir.Şimdilerde dijital projelerde de yer almaya devam eden güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya, Cem Yılmaz'ın Ayzek ile Bir Gece filminde de rol aldı.Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ünlülerin arasında yer alan Nilperi şahinkaya, son olarak hesabından bir video paylaştı."Online terapi seansım" notuyla paylaştığı videoda davranışları nedeniyle eleştirilen Şahinkaya, giydiği elbiseyle gündeme bomba gibi düştü. Yayınladığı videoda yaptığı hareketlerle hem alay konusu olan hem de eleştirilen Şahinkaya, hayranlarının çok sayıda yorumlarıyla karşılaştı.Bazı hayranları sütyensiz kıyafetine beğeniler atarken bazıları da "Bu ülkede akıl sağlığı yerinde olan kimse yok" yorumlarını yazdılar.