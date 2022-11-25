MAGAZİN
25 Kasım 2022 - 00:24

Nilperi Şahinkaya'nın iç çamaşırı giymeden çektiği video olay oldu!

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı bir video ile gündeme bomba gibi düştü. Sütyen giymediği anlaşılan güzel oyuncuya hem iyi yorumlar yapıldı hem de eleştirildi.

MAGAZİN
25 Kasım 2022 - 00:24
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Nilperi Şahinkaya'nın iç çamaşırı giymeden çektiği video olay oldu!


23 Şubat 1988'de Senegal'de doğan Nilperi Şahinkaya, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nden mezun oldu. Henüz öğrenciyken “Deniz Yıldızı” dizisinde rol alan Şahinkaya, üniversiteden mezun olurken Yüksek Şeref listesine girmeye hak kazanmıştır.

Nilperi Şahinkaya



2010 yılında Öyle Bir Geçer Zaman ki isimli dizinin kadrosunda yer alan dizi için İstanbul'a yerleşen Nilperi Şahinkaya, daha sonra Kiraz Mevsimi'nde adından söz ettirmeye başladı. Zaman içinde üzerinde çalıştığı projelerle adından söz ettiren Şahinkaya, 2021 yılında efsane dizi Yasak Elma'da Kansu karakterine hayat vermiştir.

Nilperi Şahinkaya

Şimdilerde dijital projelerde de yer almaya devam eden güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya, Cem Yılmaz'ın Ayzek ile Bir Gece filminde de rol aldı.

"PAYLAŞTIĞI VİDEO OLAY OLDU"

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan ünlülerin arasında yer alan Nilperi şahinkaya, son olarak hesabından bir video paylaştı.

Nilperi Şahinkaya

"Online terapi seansım" notuyla paylaştığı videoda davranışları nedeniyle eleştirilen Şahinkaya, giydiği elbiseyle gündeme bomba gibi düştü. Yayınladığı videoda yaptığı hareketlerle hem alay konusu olan hem de eleştirilen Şahinkaya, hayranlarının çok sayıda yorumlarıyla karşılaştı.

Nilperi Şahinkaya

Bazı hayranları sütyensiz kıyafetine beğeniler atarken bazıları da "Bu ülkede akıl sağlığı yerinde olan kimse yok" yorumlarını yazdılar.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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