MAGAZİN
19 Temmuz 2022 - 22:52

Nilperi Şahinkaya'nın pembe bikinisiyle verdiği pozlar sosyal medyada ilgi odağı oldu

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, yaz saatinin tadını çıkaran ünlüler arasında yer alıyor. Instagram hesabından sürekli tatil pozlarını paylaşan güzel oyuncu, verdiği cesur pozlarla beğeni yağmuruna tutuluyor.

MAGAZİN
19 Temmuz 2022 - 22:52
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Nilperi Şahinkaya'nın pembe bikinisiyle verdiği pozlar sosyal medyada ilgi odağı oldu


Son zamanlarda yer aldığı projelerde gösterdiği performansıyla adından sürekli söz ettiren Nilperi Şahinkaya, yaz aylarının girmesiyle birlikte tatil moduna girdi. Denizin ve güneşin tadını çıkaran güzel oyuncu, tatil anlarını her fırsatı takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Nilperi Şahinkaya



Sosyal medya hesaplarını aktif olarak bunlardan ünlüler arasında yer alan Nilperi Şahinkaya, Instagram hesabında 1 milyonu aşkın takipçiye sahip. 

Nilperi Şahinkaya

Yaptığı açıklamalar ve paylaştığı cesur cesur pozlarıyla hayranlarının beğenisini kazanan güzel oyuncu son olarak yeni tatil karelerini hayranlarının beğenisine sundu.

Nilperi Şahinkaya

Nilperi Şahinkaya pembe bikinisiyle göz kamaştırdı.!

Son zamanların yükselen yıldız isimleri arasında yer alan Nilperi Şahinkaya, Cannes pozlarıyla sosyal medyayı sallamıştı. Şimdi de pembe bikinisiyle verdiği pozları sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi. Nilperi Şahinkaya'nın paylaşımları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Nilperi Şahinkaya

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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