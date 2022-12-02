Nilperi Şahinkaya tarzıyla geceye damga vurdu !







Gecenin enerjisini yükseltti







Başarılı ve güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya yakın zamanlarda oyuncu Burak Deniz ile yaşadığı tartışma ve oyuncunun özrünü kabul etmeyip olayın mahkemeye taşınmasıyla uzun süre gündemi meşgul etmişti. Güzel oyuncu dün gece yapılan GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri"ne ışıltılı ve rengarenk tarzıyla adeta damga vurdu. Geceye katılanların ağırlığı siyah kombinler yaparken güzel oyuncu mavi ve sarı tonlarında ki renkli tarzıyla dikkatleri üzerine topladı.Gecede yaşanan ünlüler akınında Gürse Birsel’den, Merve Dizdar’a, Beren Saat’e kadar güzel oyuncular kıyafet seçimlerini siyahtan yana kullanmıştı. Renkli tarzıyla gecenin enerjisini yükselttiği söylenen güzel oyuncu sosyal medyanında gündeminde de çok konuşuldu. Sosyal medyada en çok aldığı ‘amigo kızlara benzemişsin’ yorumları oldu.