MAGAZİN
02 Aralık 2022 - 19:45

Nilperi Şahinkaya tarzıyla geceye damga vurdu !

Nilperi Şahinkaya GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri gecesine tarzıyla damga vurdu…

MAGAZİN
02 Aralık 2022 - 19:45
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Nilperi Şahinkaya tarzıyla geceye damga vurdu !


Başarılı ve güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya yakın zamanlarda oyuncu Burak Deniz ile yaşadığı tartışma ve oyuncunun özrünü kabul etmeyip olayın mahkemeye taşınmasıyla uzun süre gündemi meşgul etmişti. Güzel oyuncu dün gece yapılan GQ Türkiye "Men of the Year Ödülleri"ne ışıltılı ve rengarenk tarzıyla adeta damga vurdu. Geceye katılanların ağırlığı siyah kombinler yaparken güzel oyuncu mavi ve sarı tonlarında ki renkli tarzıyla dikkatleri üzerine topladı. 

Nilperi Şahinkaya tarzı

Gecenin enerjisini yükseltti 



Gecede yaşanan ünlüler akınında Gürse Birsel’den, Merve Dizdar’a, Beren Saat’e kadar güzel oyuncular kıyafet seçimlerini siyahtan yana kullanmıştı. Renkli tarzıyla gecenin enerjisini yükselttiği söylenen güzel oyuncu sosyal medyanında gündeminde de çok konuşuldu. Sosyal medyada en çok aldığı ‘amigo kızlara benzemişsin’ yorumları oldu.

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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