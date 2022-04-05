Nisa bebekten acı haber !Minik bebeğin beyin ölümü gerçekleşti

İstanbul Pendik’te 1 hafta önce gerçekleşen olayda Pendik`te boş arazide terk edilmiş halde bir bebek bulundu. İhbar üzerine olay bölgesine giden 112 ekibi burada terk edilmiş bir bebek buldular. Ekip görevlilerinden Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, 3 aylık bebeğin aç olduğunu fark ederek bebeği emzirmiş ve bebeğe Nisa Mihriban ismini vermişti.
Sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü`ne teslim edilen bebek, durumunun kötüye gitmesi üzerine Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi`ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulan Nisa bebek yaşam savaşı verirken bu sabah acı haber geldi. Nisa Bebek`in beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Nisa Mihriban bebeği boş araziye bırakan annesi ise yakalanarak adliyeye sevk edilmişti.
Pendik'te boş arazide bulunan ve Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz`ın sütanneliğini yaptığı terk edilmiş bebeğin annesi Ebru S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ebru S.'nin Üsküdar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Polis eşliğinde emniyetten çıkarılan şüpheli Ebru S., basın mensuplarının ‘bebeğinizi neden terk ettiniz?' sorularını cevapsız bıraktı.
Sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü`ne teslim edilen bebek, durumunun kötüye gitmesi üzerine Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi`ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutulan Nisa bebek yaşam savaşı verirken bu sabah acı haber geldi. Nisa Bebek`in beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Nisa Mihriban bebeği boş araziye bırakan annesi ise yakalanarak adliyeye sevk edilmişti.
Pendik'te boş arazide bulunan ve Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz`ın sütanneliğini yaptığı terk edilmiş bebeğin annesi Ebru S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ebru S.'nin Üsküdar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Polis eşliğinde emniyetten çıkarılan şüpheli Ebru S., basın mensuplarının ‘bebeğinizi neden terk ettiniz?' sorularını cevapsız bıraktı.