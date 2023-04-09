Nisan ayı ara tatili için flaş karar çıktı! Öğrenciler hüsrana uğrayacak: MEB duyurdu

























Öğrenciler, yaz tatiline yaklaşırken Nisan ara tatili tarihleri hakkında araştırmalar yapıyorlar. Ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini kapsayan tatilin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Ramazan Bayramı ile denk gelmesi nedeniyle tatil süresi de önem kazanıyor. 2023 Nisan ara tatili ne zaman başlayacak? Kaç gün sürecek? İkinci dönem ara tatil ne zaman başlayacak? Tatil süresi 9 gün mü olacak? Bu konulardaki yanıtlar öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor.2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, Nisan ayında gerçekleşecek ara tatil ile öğrencilerin ve velilerin heyecanla beklediği bir dönemdir. Bu tatil yalnızca öğrencilerin dinlenmesine olanak sağlamakla kalmaz, aynı zamanda öğrencilerin motivasyonunu da arttırır. Bu yılın Nisan ayındaki ara tatili 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. Ancak, Ramazan Bayramı tatili ile denk gelmesi sebebiyle tatil süresinin uzatılması gündeme gelebilir. Böyle bir durumda öğrenciler daha uzun bir süre dinlenecekleri için daha iyi motive olabilirler. Ayrıca, bu tatil süresince öğrencilerin aileleriyle birlikte zaman geçirmesi de önemli bir sosyal etkinlik olarak görülebilir. Bu nedenle, tatil süresinin uzatılması konusu öğrenciler, veliler ve eğitim camiası tarafından yakından takip ediliyor.2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi için belirlenen Nisan ara tatili, Ramazan Bayramı tatili ile denk gelmesi sebebiyle öğrencilerin tatil süresi uzatılıyor. Bu yılın Nisan ayında gerçekleşecek olan ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak ve öğrenciler bu süre zarfında dinlenme fırsatı bulacaklar. Ancak, bayram tatili ile denk gelmesi nedeniyle öğrencilerin tatil süresi daha da uzatılacak. Yapılan açıklamalara göre, Nisan ara tatili ile Ramazan Bayramı tatili birleştirilecek ve böylece öğrenciler hafta sonları dahil olmak üzere toplam 9 gün tatil yapabilecekler. Bu uzun tatil, öğrencilerin dinlenmelerinin yanı sıra aileleriyle birlikte zaman geçirmelerine de olanak sağlayacak. Ara tatil süreci sonrasında ise öğrenciler 24 Nisan 2023 Pazartesi günü okullarına dönecekler.Ramazan Bayramı tatili, 20 Nisan 2023 Perşembe günü arife günü ile başlayacak. 21 Nisan Cuma günü ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü olarak kutlanacak. Tatil, 22 Nisan Cumartesi günü ikinci günüyle devam edecek ve 23 Nisan Pazar günü üçüncü ve son gününe ulaşacak.