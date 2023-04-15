Nisan ayı emeklilere ilaç gibi geliyor! İş Bankası rekor promosyona imza attı

Emekli vatandaşlar internet üzerinden merakla bankaların güncel promosyon tutarlarını araştırmaya devam ediyor. Peki İş Bankası emekli promosyon tutarı ne kadar oldu? Şartlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
İŞ BANKASI GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARIİş Bankası tarafından yapılan son haberlere göre yeni emeklilik hakkı kazanan vatandaşların da faydalanması için ve emekli maaşına yapılan 2 bin TL zam sonrasında promosyon tutarları güncellendi. EYT yasası 3 Mart tarihinde yürürlüğe girdi ve ilk etapta 2 milyon 250 bin vatandaş emeklilik hakkı kazandı. Yeni emekli vatandaşların da sayısının artmasıyla birlikte bankaların da promosyon yarışı hız kazandı. Nisan ayı emekli vatandaşlara ise ilaç gibi gelecek. Nisan ayında emekli vatandaşlar bayram ikramiyelerini alıyor. Aynı zamanda EYT'li vatandaşlar fark ödemelerini de alacak ve banka promosyonlarıyla birlikte yüzleri gülecek.
İş Bankası tarafından güncellenen promosyon tutarları şu şekilde; 3 bin 500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlar 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL ve 10 bin TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlar 6 bin 750 TL, 10 bin TL ve üstünde emekli maaşı alan vatandaşlar 7 bin 500 TL ödeme alacak. Promosyon ödemelerinden faydalanabilmek için vatandaşın emekli maaşını bankaya taşıması ve üç sene bankada kalma taahhüdü vermesi gerekiyor. İş Bankası maaş taşıma işlemleri şubeye gitmeye gerek kalmadan mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. İş Bankası promosyon ödemelerinin yanında müşterilere bankacılık konusunda birçok avantajı da sunmaya devam ediyor. Emekli vatandaşlar maaşlarını taşıdıktan sonra kredi kartı başvurusu yaparsa aidat ödemesi yapmayacak, EFT ve havale işlemlerinde ücret ödemeyecek ve gelir belgesi talep edilmeden uygun faiz oranlarıyla kredi başvurusu yapabilecek.