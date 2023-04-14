Nisan ayı para ayı oldu! EYT'lilere para yağmuru başladı: 4 formülle bir ayda 18.025 TL toplu para ödenecek: İşte kalem kalem hesaplama!

EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte emeklilik hakkı kazanan milyonlarca vatandaş emeklilik dilekçelerini vermeye başladı. Peki Nisan ayında emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar hangi ödemelerden faydalanacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
NİSAN AYI BEREKETLİ GELECEKMart ayında yürürlüğe giren EYT yasasıyla birlikte ilk etapta 2 milyon 250 bin vatandaş emeklilik hakkı kazandı ve binlerce vatandaş emeklilik işlemlerini tamamladı. Mart ayı içinde başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar Nisan ayından itibaren emeklilik hakkı kazanacak ve ödemelerini almaya başlayacak. 25 Nisan tarihinden itibaren maaşlar yatmaya başlayacak ancak emekli vatandaşlar bu ay hem ikramiye hem de fark ödemelerini de alacak. Bu ödemeler yanında bankaların sunduğu promosyon ödemelerinden de faydalanma hakları olacak. EYT yasasıyla emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar 3 Mart tarihinden itibaren başvurularını vermeye başladı.
Başvurusu tamamlanan emekli vatandaşlar Nisan ayı içinde dört farklı ödemeden faydalanacak. SSK emeklisi olan vatandaşlar 17-26 Nisan tarihlerinde, Bağ Kur emeklisi vatandaşlar 25-28 Nisan tarihleri arasında emekli maaşlarını alacak. 1 Nisan tarihi itibariyle emeklilik hakları tanımlanan vatandaşlar emeklilik maaşları yanında 16 günlük fark ödemelerini de alabilecek. En düşük emekli maaşlarına yapılan 2 bin TL zam sonrasında emekli maaşlarının 7 bin 500 TL olmasıyla birlikte Nisan ayında emekliler bayram ikramiyeleriyle birlikte 9 bin 500 TL ödeme almış olacak. 1 Nisan tarihi itibariyle emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar 17 Nisan tarihinden itibaren maaşlarını almaya başlayacağı için 16 günlük fark ödemelerini de alabilecekler. Mart ayında başvurusunu yapan ancak işlemleri tamamlanmayan ve Mayıs ayında emekli maaşı bağlanacak vatandaşlar toplu şekilde maaşlarını alma hakkı elde edecek. Aynı zamanda bu sene 2 bin TL'ye yükselen bayram ikramiyeleri de maaş bağlanmasa bile EYT'li vatandaşların hepsine yatırılacak.