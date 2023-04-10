Finans
10 Nisan 2023 - 19:15

Nisan ayı piyangosu çıktı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri dikkat: Hesaplara 19.500 TL yatırılacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde verilen müjde ile birlikte uzun yıllar emeklilik hakkı için mücadele eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)'liler için sevindirici bir haber geldi. Yapılan yeni düzenlemeler kapsamında, bu ay hesaplarını kontrol eden EYT'liler ve emekli olanlar 19 bin 500 TL'yi hesaplarında görecekler. İşte detaylar...

Finans
10 Nisan 2023 - 19:15
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Nisan ayı piyangosu çıktı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri dikkat: Hesaplara 19.500 TL yatırılacak!


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde verilen müjde ile birlikte uzun yıllar emeklilik hakkı için mücadele eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)'liler için sevindirici bir haber geldi. Yapılan yeni düzenlemeler kapsamında, bu ay hesaplarını kontrol eden EYT'liler ve emekli olanlar 19 bin 500 TL'yi hesaplarında görecekler. İşte detaylar...

Bu gelişme, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçime yaklaşılmasıyla birlikte yeni müjdelerin de sıralanmasına neden oldu. Siz de hesabınızı kontrol etmeyi unutmayın ve bu sevindirici haberi paylaşarak çevrenizdekilere de duyurun.

EMEKLİLERE MÜJDE

PARA



Seçim sürecine yaklaşırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı, 4A ve 4B'ye kayıtlı olan tüm emeklilere müjde verildi. Bu müjdeye göre, hesaplarına 19 bin 500 TL yatırılacak. Ayrıca, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için de emeklilik müjdesi verildi ve en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'nin üzerine çıkarak 7 bin 500 TL olacak.

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olmasıyla birlikte, daha önce 1000 TL üzerine çıkmayan ve yıllardır bu tutarlarda bayram ikramiyesi alan emeklilere de zam yapıldı. Bayram ikramiyeleri artık 2 bin TL olacak. Bu müjde ile birlikte, Ramazan ayı öncesinde en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ile birlikte toplam 9 bin 500 TL emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

19 BİN 500 TL TUTARINDA ÖDEME ALACAKLAR

PARA

Bankalar, SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı, 4A ve 4B emeklileri için promosyon tutarlarında güncelleme yaptı. Bu nedenle, daha fazla kazanç sağlamak isteyen emekliler Nisan ayında promosyonlarını da alabilirlerse, hesaplarına toplamda 19 bin 500 TL ödeme yapılacak.

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olması ve 2 bin TL bayram ikramiyesi eklenmesiyle birlikte, banka promosyonları da toplam tutarı 10 bin TL'ye kadar çıkarıyor. Bu ay içerisinde emekliler, hesaplarına 19 bin 500 TL tutarında ödeme alarak ek kazanç sağlayacaklar.

BAŞVURU DETAYLARI

PARA

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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