Nisan ayı promosyonları tavan yaptı! Şimdiye kadar bekleyenler kazandı: Emeklilere tam 10.000... İşte o bankalar!

Nisan 2023'e yaklaşırken bankaların emekli promosyon kampanyaları hız kazandı ve emeklilere yönelik promosyon çağrıları arttı. En düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye yükselmesi ve EYT
emeklilerinin maaş almaya hak kazanmasıyla birlikte bankalar promosyon rekabetini yoğunlaştırdı. Nisan ayında maaş almaya hak kazanacak 2 milyon 250 bin EYT emeklisini çekmek için bankalar 10.000 TL'ye varan promosyon ödemeleriyle çıtayı yükseltti. Kıyasıya rekabetin ardından Nisan ayı promosyon ücret listesi yayınlandı ve 19 banka emekli promosyonu için onay aldı. Yeni emekli olanlar, ilk maaş aldıkları bankayla ya da başka bir bankayla sözleşme yaparak 3 yıllık taahhüt dönemine başlayabiliyor.
Promosyon Ödeme Limiti
Sosyal Güvenlik Kurumu, anlaşma sağlanan bankalar için en düşük emekli promosyonu ödeme limitini belirledi. Ödeme limiti 3.500 TL'ye kadar emekli aylığı olanlar için 3.000 TL, 3.500-7.500 TL arasında emekli aylığı olanlar için 3.500 TL, 7.500-10.000 TL arasında emekli aylığı olanlar için 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı olanlar için ise 5.000 TL olarak belirlendi.
Bankaların Promosyon Tutarları
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 7.500-10.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 5.000 TL promosyon ödemesi yapıyor. Denizbank 10.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yaparken, QNB Finansbank 8.000 TL promosyon ödemesi yapıyor. İş Bankası 4.500 TL ile 7.500 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor. Yapı Kredi, emekli maaşlarını üç yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden SGK
emeklilerine 8.500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Garanti BBVA emekli maaşını taşıyanlara 7.500 TL'ye varan ödül sağlarken, ING emekli maaşını bankadan almaya başlayan emeklilere 7.500 TL'ye varan koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Akbank ise 3.499 TL'ye kadar emekli maaşı olanlara 4.200 TL, 3.500-7.499 TL arası emekli maaşı olanlara 4.850 TL, 7.500-9.999 TL arası emekli maaşı olanlara 6.250 TL, 10.000 TL üzeri emekli maaşı olanlara ise 7.000 TL promosyon ödemesi yapıyor.