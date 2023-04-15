Nisan ayında emeklilik hakkı kazananlar çok şanslı! Ödemeler yükseliyor!

Nisan ayı EYT'li vatandaşa ilaç gibi gelecek. Fark ödemeleri, ilk maaşlar, promosyonlar derken o bankalar da yüzleri güldüren haberleri verdi! Peki ödemelerin şartları ne olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BANKALARDAN EMEKLİLERE MÜJDEEYT yasasıyla Mart ayı içinde emeklilik işlemlerini tamamlayan ve Nisan ayında emeklilik hakkı kazanan vatandaşların yüzü gülecek. Fark ödemeleri yatacak, ilk maaşlar alınacak, promosyon ödemeleri yapılacak ve bayram ikramiyesi verilecek. Tüm bu ödemelerin yanında Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları emeklilerin yüzünü güldürecek kredi kampanyalarını da güncelledi.
Bu bankalardan kredi başvurusu yapan emekliler aynı gün içinde sonuç alıp ödemelerini de aynı gün içinde alabilecek. Emekli vatandaşlar 50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilecek. Kredilerin olumlu sonuçlanması için önceki kredi ve kredi kartı borçlarının düzenli şekilde ödenmesi, kredi notunun yeterli olması gerekiyor. Şartları taşıyan emekliler gelir belgesi sunmadan başvuru yapabilecek. Adı geçen bankalardan kredi başvurusu yapmak için maaşın banka üzerinden alınıyor olması gerekiyor. Bankada hesabı olan emekli müşteriler dakikalar içinde sonuçlarını öğrenerek aynı gün ödemelerini alabilecekler. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kamu bankalarından kredi başvuruları 50 bin TL'ye kadar ve 36 ay vade ile düzenlenecek.