Nisan ayında fatura bedelleri değişiyor: Elektrik ve doğal gaz tarifelerine indirim müjdesi!







ELEKTRİK FATURA BEDELLERİNE YÜZDE 15 İNDİRİM







Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında konuştu ve önemli açıklamalar paylaştı. Erdoğan konuşmasının başında "Müjdemi paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullanırken devamında elektrik ve doğal gaz tarifelerinde indirime gidileceği yönünde bir karar aldıklarını söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayında elektrik faturalarında indirim olacağını açıkladı. Erdoğan açıklamasında konut elektriğinin fatura bedellerinde indirim kararı aldıklarını ve Nisan ayından itibaren yüzde 15 gibi bir indirimi gerçekleştireceklerini duyurdu. Sanayide kullanılan doğal gaz tarifelerinde de indirime gidileceği müjdesini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, müstakil konutlara göre oldukça yüksek olan sanayi doğal gazında da yüzde 20 indirim uygulanacağını söyledi.